Čeprav so srbski mediji, ki so se takrat sklicevali na vire v preiskavi, v preteklosti poročali, da so v avtu osumljenih umora dveletne deklice našli vsaj eno njeno kapljo krvi, je analiza vzorcev DNK pokazala, da to ni res. Včeraj so z višjega državnega tožilstva v Zaječarju namreč sporočili, da v okoli 500 vzorcih iz notranjosti in zunanjosti avtomobila niso našli bioloških sledi male Danke Ilić.

Čustven zapis staršev ob drugem rojstnem dnevu male Danke

»Gre samo za delne rezultate, saj čakamo še na analizo več drugih predmetov. To analizo so opravili v nacionalnem centru za forenziko, čakamo pa še poročilo biološke fakultete,« je za srbski Blic dejal tožilec VJT Miodrag Canović. Poleg vzorcev iz avtomobila so analizirali tudi vzorce, ki so jih kriminalisti odvzeli pri hišnih preiskavah domov glavnih osumljencev, Dejana Dragijevića in Srdjana Jankovića. Tudi tam niso našli sledi Dankinega DNK. V teh dneh naj bi na tožilstvo prispeli še rezultati preiskave državnega kriminalistično-tehničnega centra, ki je pregledal GPS napravo službenega vozila.

Morilčev oče edini ve, kje je truplo?

Še ne dveletna Danka Ilić je z dvorišča družinske počitniške hiške v Banjskem Polju na vzhodu Srbije izginila 26. marca. Nemudoma so zagnali obširno iskalno akcijo, a deklice niso našli. Nekaj dni kasneje so aretirali Jankovića in Dragijevića, ki je priznal, da sta jo le nekaj minut po izginotju povozila s službenim avtom lokalnega komunalnega podjetja. Mislila sta, da je mrtva. Vrgla sta jo v prtljažnik in se njenega trupla želela znebiti na deponiji. Deklica se je na poti tja zbudila, Dragijević pa jo je, kar je povedal sam, zadavil z golimi rokami. Načrt sta izpeljala in jo odvrgla na smetišču. Dva dni zatem naj bi njeno truplo prestavila Dragijevićev brat Dalibor, ki je kasneje umrl v policijskem pridržanju, in oče Rade, ki je še vedno v priporu. Prav on naj bi bil edini, ki dejansko ve, kje je dekličino truplo. Tega namreč kljub obsežni iskalni akciji doslej še niso našli, poroča srbski Blic. »Izjemno inteligenten je in pretkan. Kamlu po aretaciji je zamenjal odvetnika, zdi se, da misli le nase, na svojo obrambo. Ravno zaradi tega so preiskovalci prepričani, da je ključen za najdbo male Danke,« na osnovi neimenovanega vira poroča Blic.

Dankina starša: Še vedno tli kanček upanja, da je najina deklica živa

Do smrti pretepen?

Preiskava sicer poteka še naprej, doslej so zaslišali 17 prič. Glavna osumljenca, ki so jima pred kratkim podaljšali pripor, sta trenutno v psihiatrični bolnišnici v Beogradu, kjer ju bo pregledal sodni izvedenec psihiatrije. Za nekaj dodatnega dvignjenega prahu v javnosti so pred tedni poskrbele navedbe, da je brat morilca, 40-letni Dalibor Dragijević, ki naj bi mu pomagal skriti truplo, v policijskem pridržanju umrl nasilne in ne naravne smrti, kot so sprva trdili. Na beograjskem inštitutu za sodno medicino so namreč na njegovem truplu našli več poškodb, ki naj bi bile posledice udarcev, ter tako ocenili, da mu vendarle ni »le« odpovedalo srce, kakor naj bi že nekaj ur po smrti potrdil mrliški oglednik.

Tudi brez trupla dovolj dokazov za dosmrtni zapor

Dalibor je umrl v policijskem pridržanju. Srbska policija je takrat sporočila, da mu je sredi noči nenadoma postalo slabo, kljub pravočasnemu odzivu policistov pa je nato umrl. Po poročanju časnika Radar pa naj bi umrl, ker so ga policisti pretepli do smrti. Zdaj preiskujejo tudi ta primer.