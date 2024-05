Recenzija romana Nož Salmana Rushdieja: Večni pripovedovalec zgodb

»Trenutek za tem, ko sem se sončnega dopoldneva ob tri četrt na enajsto v petek, 12. avgusta 2022, povzpel na oder amfiteatra v mestecu Chautauqua na zahodu zvezne države New York, kjer naj bi govoril o pomenu zagotavljanja varnosti za pisatelje, me je mlad moški napadel z nožem in me skoraj ubil.« Salman Rushdie, dve leti po napadu nanj, začne novi roman in media res. Z dogodkom, ki je pretresel literarni svet in za vedno zaznamoval Rushdiejevo življenje ter njegovo zunanjo podobo.