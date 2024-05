"Evakuiranih je bilo 9907 ljudi," je dejal Sinegubov in dodal, da je ukrajinska vojska minulo noč odbila dva ruska poskusa preboja ukrajinske obrambe.

Rusija je prejšnji teden začela kopensko ofenzivo na severovzhodu Ukrajine. Razmere v Harkivu so pod nadzorom, vendar niso stabilne, je v petkovem intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Zelenski.

Opozoril je, da bi Rusija lahko ofenzivo okrepila, a hkrati zatrdil, da bo Ukrajina ohranila svoje položaje in zaustavila vsak ruski poskus preboja.

"Ruska ofenziva bi lahko bila sestavljena iz več valov. Prvi val je bil v regiji Harkiv," je nadaljeval in opozoril, da si Moskva želi napasti mesto Harkiv. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v petek izjavil, da Rusija za zdaj nima namena zavzeti mesta Harkiv.

Zelenski je ocenil, da je ruska vojska med ofenzivo prodrla od pet do deset kilometrov, preden so jih ustavile ukrajinske sile. Po oceni AFP, ki temelji na podatkih ameriškega Inštituta za preučevanje vojne (ISW), pa so ruske sile med ofenzivo napredovale za več kot 278 kvadratnih kilometrov.

Ukrajinski predsednik je v intervjuju zaveznike znova pozval k dodatni pomoči za okrepitev ukrajinske zračne obrambe in k dobavi bojnih letal.