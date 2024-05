Garderobo slovenskih olimpijcev bodo tudi v enem najbolj romantičnih in najdražjih mest na svetu tradicionalno zaznamovale modra, zelena in bela barva, posebnost pa bo francoska baretka za slavnostno otvoritev. »Olimpijska oblačila slovenske reprezentance so tokrat oblikovana nekoliko bolj elegantno, a še vedno funkcionalno, primerno pariškim športnim odrom,« so ob današnji predstavitvi olimpijske kolekcije poudarili na OKS.

Oblikovanje kolekcije so tudi letos zaupali Sandiju Murovcu, ki že dvanajst let skrbi za zunanjo podobo elitnih slovenskih športnikov in mu vsakokratna olimpijska kolekcija predstavlja velik izziv in odgovornost. Murovec pravi, da pri tem ni prostora za revolucijo, ampak evolucijo, saj je vsaka nova kolekcija nadgradnja prejšnje. Pri oblikovanju zato vselej sledi vsebinskim in grafičnim smernicam, ki so se dodobra uveljavile v slovenskem športu in jih danes lahko vidimo na skoraj na vseh oblačilih slovenskih reprezentanc. Tradicionalne barve so namreč zaščitene s strani OKS, prav vse kolekcije pa krasi tudi črtna oblika Triglava.

Na slavnostni otvoritvi z baretkami

»Glede na to, da bodo tokratne igre potekale v prestolnici mode, smo kolekcijo zasnovali nekoliko bolj elegantno. Vnesli smo barvne prehode, s tem nekaj manj agresivne linije in hkrati več kontrasta z dodajanjem sekundarne temno modre barve. Letošnja kolekcija deluje še bolj samozavestno, športno elegantneje, manj kričeče, a še vedno dovolj in predvsem slovensko prepoznavno,« je pojasnil Sandi Murovec.

Dodal je, da so rdeča nit oblačil še vedno funkcionalnost, tekmovalnost in olimpijski duh. V kolekciji letos izstopa francoska baretka za slavnostno otvoritev, ki je eden najbolj elegantnih in tudi funkcionalnih kosov opreme. Na OKS so poudarili, da se bo z njo olimpijska reprezentanca Slovenije Pariz 2024 poklonila državi prirediteljici in sprejela del njihove kulture. Baretka bo v svetlo sivi barvi dopolnjevala spodnji del opreme za slavnostno otvoritev in dodala pridih elegance, ki je zaželen za ta edinstven dogodek.

Na voljo tudi za navijače

Nova slovenska olimpijska kolekcija je z današnjim dnem na voljo tudi navijačem slovenskih športnikov. Kupiti jo je možno v trgovini PEAK, vseh trgovinah Intersport, bencinskih servisih Petrol ter na spletnih straneh peaksport.si, intersport.si, petrol.si/eshop, telekom.si/e-trgovinain stadionshop.com/si. V zadnjem hipu oziroma tik pred pričetkom olimpijskih iger bo nakup kolekcije možen tudi v brezcarinski prodajalni na letališču Jožeta Pučnika.