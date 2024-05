Policija informacij glede preiskave atentata ne podaja informacij. Slovaški mediji pa so v petek poročali, da so policisti v spremstvu domnevnega napadalca preiskali njegov dom v Levicah. Identitete osumljenca za napad policija ni razkrila, po poročanju medijev pa gre za 71-letnega pisatelja in nekdanjega varnostnika Juraja Cintulo.

Fico v resnem stanju

Fico je bil v sredo žrtev poskusa atentata, ko ga je moški v kraju Handlova večkrat ustrelil. Premier se je v času incidenta rokoval s privrženci po srečanju vlade. Hudo ranjenega Fica so nemudoma odpeljali v bolnišnico, domnevnega strelca pa aretirali. Fico je bil nekaj časa v smrtni nevarnosti, a so ga uspeli rešiti. Po dveh operacijah ostaja na intenzivni negi, saj je njegovo stanje resno.

Napad je pretresel Slovaško, kjer že dlje časa vlada napeto ozračje, med drugim tudi zaradi reform Ficove vlade. Slovaška vlada je v preteklih dneh sicer večkrat pozvala medije, politike in javnost, naj ne širijo dezinformacij ali lažnih novic glede poskusa atentata na premierja. Medije so še pozvali, naj omejijo razprave na svojih spletnih straneh in omrežjih.