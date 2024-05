Policisti so bili o kršitvi javnega reda in miru obveščeni nekaj po 22. uri. Nasilneža so izsledili, ker ni upošteval navodil in ukazov policistov, so ga odpeljali v prostore za pridržanje. 20-letniku, ki je bil pod vplivom alkohola, bodo zaradi prekrška z elementi nasilja in neupoštevanja zakonitega ukrepa izdali plačilni nalog v znesku 438 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kampanja se nadaljuje

V SLS so se policiji zahvalili za za hitro in korektno ukrepanje. "Ker ne želimo, da dogodek zasenči evropskih volitev, Gregorčič in kandidati danes aktivno nadaljujejo kampanjo," so še zapisali.