Kot je sama dejala, je na progi poskušala črpati izkušnje s tekem z visokim vodostajem, kar ji je kar dobro uspelo.

Kvalifikacije kajakašev na evropskem prvenstvu v slalomu v Tacnu so uspešno opravili trije slovenski tekmovalci. Poleg Eve Terčelj še Peter Kauzer, ki je bil z enim dotikom sedmi, za prijetno presenečenje pa je poskrbel mladi Žiga Lin Hočevar. Hočevar je zbral štiri kazenske sekunde in se v finale uvrstil z devetim časom kvalifikacij.

V težkih razmerah, tekmovalcem so težave povzročali močan tok, zaradi apnenca težka voda in nizko postavljena vratca, so bili za finale prepočasni Ajda Novak, zasedla je 18. mesto, Eva Alina Hočevar, bila je 24., in Lan Tominc, ki je zasedel 20. mesto.

Finale žensk se bo začel ob 14.06, moških pa ob 14.44.