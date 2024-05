»Na uvozu za počivališče Studenec (proti Ljubljani) je stalo vozilo. Policisti so ob 23.30 ugotovili, da je v vozilu 66-letni voznik počival na zadnjem sedežu. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal rezultat 0,80 mg alkohola v litru izdihanega zraka. Odrejeno mu je bilo pridržanje, sledi obdolžilni predlog,« se glasi poročilo koprske policijske uprave.

»Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola,« je sicer za pisano v zakonu o pravilih cestnega prometa.

Kot smo izvedeli, naj bi voznik avtomobil parkiral še na uvoznem pasu na počivališče, približno 50 metrov stran od dejanskega počivališča, in je na zadnjem sedežu zaspal. Policisti so ga prebudili in mu naložili, da mora avto prestaviti na počivališče. Ko je to storil in zapeljal sto metrov naprej, pa so ga preizkusili za alkotestom, ki je pričakovano potrdil, da je voznik pijan.