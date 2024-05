Statistiko o pritožbah v zvezi z delom policije v lanskem letu je na novinarski konferenci predstavil v. d. generalnega direktorja direktorata za policijo in druge varnostne naloge Darijo Levačić. Pravi, da je bilo lani policiji posredovanih 467 pritožb. To je za 14 odstotkov manj kot leta 2022. V pomiritvenem postopku se je obravnavalo 103 primere. Uspešno je bilo rešenih 57 primerov oziroma 55 odstotkov. V 12 primerih so na prvi stopnji ugotovili, da policisti postopkov niso vodili pravilno. To je 25 odstotkov več kot leto prej. Levačić je podatek pospremil z oceno, da to kaže na visoko stopnjo samorefleksije policije pri ocenjevanju svojea dela.

Na drugi stopnji so obravnavali 59 primerov. To je tri več od leta 2022. O tega so kot utemeljene spoznali 12 pritožb. To je za šest manj od leta 2022. V tem primeru je Levačić manjše število priznanih pritožb pripisal storkovnemu delu policije, ki da postaja vse boljše.

Največ pritožb glede nepravilne uproabe sile

Utemeljeni očitki so se nanašali zlasti na neupravičeno, nesorazmerno in nestrokovno uporabo pooblastil oziroma prislinih sredstev. Ob tem še na kršenje pravic mladoletnika, nestrokovno vodenje prekrškovnega in predkazenskega postopka, na opustitev nadzorstvene funkcije vodje policijske enote nad podrejenimi ter opustitev dejanja policista ob prijavi suma stortve kaznivega dejanja. Za konec pa še nedostojno komuniciranje policistov do pritožnikov.

»Vse utemeljene pritožbe so bile posredovane na generalno policijsko upravo, kjer so prejeli določene ukrepe, da bi v bodoče preprečili takšna ravnanja policistov. V enem primeru smo tudi predlagali predlog uvedbe disciplinskega postopka. V dveh primerih smo utemeljeno pritožbo posredovali na posebni oddelek specializiranega državnega tožilstva, ker so ju sprejeli v obravnavo,« je še povedal Levačić.

Največ pritožb je bilo rešenih s področja javnega reda in miru. Sledita varnost cestnega prometa in kriminalitete. Največ očitkov pa se je nanašalo na nepravilno uporabo pooblstil, neprimerno komunikacijo, neukrepanje policistov in neupravičeno oziroma nesorazmerno uporabo prisilnih sredstev.