45-letni Uroš Vozlič je moral v preteklih dneh že sesti na zatožno klop celjskega sodišča. Predobravnavni narok je bil razpisan zaradi preprodaje in posedovanja velikih količin prepovedanih drog. Zdaj pa so ga pravosodni policisti privedli iz pripora še pred sodnico Ingrid Lešnik, ki je opravila predobravnavni narok zaradi obtožnice za umor bosanskega državljana Eda D., obtožnica pa mu očita tudi izsiljevanje drugega oškodovanca. Kaj natančno piše v obtožnici, še nismo slišali, je pa Vozlič dejal, da jo v celoti zavrača in krivde po nobeni točki ne prizna. Spomnimo, da mu tožilstvo v prvi vrsti očita umor iz nizkotnih nagibov, ki naj bi ga zagrešil 5. septembra lani v zgodnjih jutranjih urah, v naselju Trnava v občini Braslovče, v eni od poslovno-stanovanjskih zgradb, v kateri naj bi imel obtoženi v najemu gostinski lokal. Policisti, ki so pri obtoženem opravili hišno preiskavo, so ob tem našli tudi velike količine prepovedanih drog, prostost pa odvzeli tudi 45-letnemu državljanu Srbije, ki je prav tako obtožen nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami. Zoper oba je preiskovalni sodnik po zaslišanju odredil pripor.

Obramba nezadovoljna z mnenjem izvedenca

Vozliča v kazenski zadevi, ki se nanaša na umor in izsiljevanje, zagovarja odvetnik Milan Krstić, ki je sodišču podal cel kup predlogov za izvedbo kazenskega postopka. Zahteva neposredno zaslišanje vseh prič, ki jih je že predlagalo tudi tožilstvo, pridobitev podatkov varnostnih kamer sosednje hiše in drugih objektov, saj bi posnetki kamere nad trgovino lahko njegovega klienta razbremenili. Dejal je tudi, da naj bi več prič povedalo, da se je umorjeni kritičnega večera z nekom dolgo časa prepiral po telefonu in ga celo vabil, češ, da kar naj pride, če si upa. »Zato je pomembno, da se preveri vsa komunikacija, ki je potekala po več telefonih oškodovanca,« je dejal Krstić. Med drugim naj bi se oškodovanec po telefonu pogovarjal tudi z Bojanom Andrićem, ki pa je po umoru pobegnil iz Slovenije in našim organom pregona ni dosegljiv. Še najbolj pa je Krstičć presenetil s predlogom za izločitev izvedenca klinične psihologije Matjaža Copaka, ker, tako Krstič, vzbuja dvom v nepristranskost. V obrazložitvi je dejal, da je izvedenec postavljal vprašanja obtoženemu, kot bi bil kriminalist in ne izvedenec, pri čemer se je opiral pretežno na podatke policije. »Ne le, da se ga izloči, zahtevam njegovo razrešitev,« je dejal Krstić. In pribil, da so po njegovem organi pregona v tem primeru delo opravili površno. Temu pa je tožilka Irena Igerc odločno ugovarjala. Po njenem je predlog za izločitev mnenja izvedenca neutemeljen, saj je svoje delo opravil v skladu s pravili stroke.

Obtoženega v preteklosti že obravnavali

Vse kaže, da bomo priča zahtevnemu kazenskemu postopku, kdaj točno se bo sojenje, ki bo potekalo pred senatom, začelo, pa ta čas še ni znano. Spomnimo, da so na celjski policijski upravi lani o okoliščinah umora spregovorili šele po več dneh, s podatki pa so bili tudi takrat precej skopi. Razkrili so, da preiskujejo okoliščine umora 42-letnega moškega, sicer tujega državljana, ki je umrl nasilne smrti. Da je prišlo do umora, so policiste obvestili sostanovalci umorjenega Eda D., ki je bil na začasnem delu v Sloveniji. »Pri ogledu kraja kaznivega dejanja smo ugotovili, da je bila žrtev umorjena s strelnim orožjem, storilec pa je s kraja pobegnil. Istega dne smo bili obveščeni še o kaznivem dejanju izsiljevanja, ko je takrat še neznani storilec, moškemu, povezanemu z osebami iz kroga umorjenega, z več različnih klicnih številk grozil s smrtjo. Zagrozil mu je, da bo, v kolikor mu ne izplača večje vsote denarja, končal tako kot 42-letna žrtev umora,« je lani povedal Aleš Slapnik, pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Celje. Pa tudi, da so obtoženega, pri katerem so opravili 11 hišnih preiskav, v preteklosti že obravnavali, a zaradi drugih kaznivih dejanj.