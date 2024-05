Voznik tovornjaka se ni pred zavijanjem desno ni prepričal, ali lahko varno izpelje manever ozirovma je pri zavijanju otroka spregledal.

»Včeraj okoli poldneva je v Dugem Selu 27-letnik vozil tovorno vozilo z zagrebškimi registrskimi oznakami. Pred zavijanjem desno v sosedno ulico ni preveril, ali lahko to stori varno,« so zapisali. Zato na svojem desnem boku ni opazil peške in jo povozil med prečkanjem ceste.

Vaščani danes na mesto nesreče ves dan prinašajo cvetje.

Voznika so pridržali

Pišejo še, da so voznika tovornjaka pridržali, spisali pa bodo tudi kazensko ovadbo. Ob tem so še enkrat pozvali vse udeležence v prometu, ne le voznike, naj za skupno varnost upoštevajo predpise.