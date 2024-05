»Dinamičen in visoko likviden kapitalski trg podjetjem in vlagateljem izboljšuje dostop do kapitala, kar spodbuja nove naložbe, inovacije ter ustvarjanje novih delovnih mest,« je ob tem zapisal predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak. Kot je dodal, gre za potrditev razvojne naravnanosti Gorenjske banke in njene zavezanosti k trajnostno naravnanemu razvoju. Da gre za pomemben korak, ki poudarja zaupanje v stabilnost in rast slovenskega kapitalskega trga, pa je ocenil tudi predsednik Ljubljanske borze Aleš Ipavec. »Trend širjenja nabora vrednostnih papirjev na domači borzi se nadaljuje, s tem pa tudi naložbene priložnosti naših investitorjev,« je pristavil. Gorenjska banka je izdajo obveznic v vrednosti 72,6 milijona evrov zaključila 22. novembra lani. Obveznice bodo dospele 22. novembra 2027, jih bo pa mogoče predčasno odpoklicati v zadnjem letu do dospelosti. Obrestna mera je fiksna in znaša 9,25 odstotka letno na glavnico. »Zaupanje je banki izkazal širok nabor dobro poučenih vlagateljev doma in v tujini, med njimi banke, zavarovalnice, upravljavci skladov in druge finančne institucije,« so še sporočili iz banke.