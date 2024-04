Slovenka je Avstrijko, ki je pred tem tekmovala tudi za Veliko Britanijo, premagala še šestič v karieri in serijo zmag povišala na pol ducata. Leški je bila boljša tekmica z več poskusi meta, v podaljšku pa je bila v eni od akcij zmagi blizu tudi Piovesana. Po dveh minutah in pol podaljška je slovenska judoistka vendarle prišla do zmage.

Že v četrtek je srebrno kolajno v Zagrebu osvojila tudi Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg.

Danes so v Zagrebu nastopili še Nace Herkovič (do 81 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Kaja Schusteer (do 70 kg) in se poslovili po prvi borbi.