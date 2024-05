Z odgovori na zgornja vprašanja boste olajšali delo sebi in prodajalcem. Ne boste zmedeni, manj boste iskali in prodajalci bodo imeli z vami manj dela. Zadnja leta srečujemo na balkonih vedno več rastlin, ki so prilagojene na pomanjkanje padavin, poletno vročino in neurja z vetrom in točo.

Letošnji trendi

Letos so trendi še nekoliko pestrejši. Pelargonijam in surfinijam, klasičnim kraljicam balkonov, se pridružujejo še tradeskancije, ki bodo s pisanimi listi popestrile prav vsako korito. Preden se odpravimo v trgovino po sadike, je dobro vedeti tudi, ali imamo doma še vse druge potrebne reči. Preglejmo korita in košare, morda kaj zamenjamo, kar še posebej velja za posode iz naravnih materialov, ki niso tako dolgožive kot plastična korita. Ne bo odveč, če pregledamo še stara gnojila in sredstva za varstvo rastlin. Vedno je dobro imeti na zalogi nekaj sredstev za prvo pomoč v primeru napada škodljivcev ali bolezni.

Trdožive pelargonije

Pelargonije so skromne rastline in najlepše uspevajo na sončni oz. južni legi, kjer bodo dobro prenašale vročino, saj so že iz domovine navajene na višjo temperaturo. Tudi v senčni ali polsenčni legi bodo uspevale, le cvetele bodo manj.

Morda vam jih je uspelo prezimiti, če ne, bo treba v kakšno vrtnarijo. Posadimo jih v prst, ki ji dodamo nekaj navadne vrtne zemlje zato, da ne bi rastlinam korenine začele prehitro propadati zaradi preobilnega zalivanja. Ker so pelargonije doma iz bolj sušnega območja, zadošča, da jih v kateremkoli kraju Slovenije temeljito zalijemo le dvakrat tedensko. Obvezno jih zalivamo v jutranjem času, ko temperature še niso visoke in rastlina ne doživi temperaturnega šoka.

Pelargonije so dobile ime po grški besedi »pelargos«, kar pomeni štorklja. Ime je bilo povezano z obliko plodov, ki spominjajo na kljun štorklje. Vendar pa se ime pelargonija pogosto zamenjuje s tistim za cvetlice, ki so pravzaprav druga rastlinska vrsta, znana kot pelargonijevke ali geranije. Pelargonije (Pelargonium) so rod cvetočih rastlin, ki jih nekateri poimenujejo tudi geranije. V isti družini obstaja poseben rod trajnic z latinskim imenom Geranium, a to niso pelargonije.

Kaj krasi naša okna?

Na balkonih najpogosteje vidimo kombinacije pelargonije, petunije, najde se tudi fuksija, vodenka in celo kapucinka. Kapucinko običajno sadimo v gredice, vendar se dobro obnese tudi kot balkonsko cvetje. Zahteva rahlo vlažno zemljo, zato jo moramo obilno zalivati. Z živo oranžnimi cvetovi nas razveseljuje vse poletje, vse do pozne jeseni. Če jo nasadimo v korita in postavimo na balkon, bo rasla kot plezalka. Zemljo za balkonske rože lahko dobimo na domačem ekološkem kompostu, ali pa kupimo pripravljeno v vrtnarijah. Na balkonu lahko gojimo tudi hortenzije, jasmin ali celo sončnice. Okrasne rastline za balkon izbiramo glede na lego, kamor jih bomo postavili. Nekaj pozornosti namenimo tudi barvnim kombinacijam, barve rož prilagodimo barvi fasade hiše ali ograje.

Celo eterična vrednost

Številne okrasne rože, ki jih sadimo kot balkonski okras, pa so tudi cenjena kot zdravilna zelišča, iz mnogih cvetov, kot na primer iz pelargonije, pa izdelujejo tudi kakovostno eterično olje. Eterično olje geranije ima tako širok razpon uporabe, da je v aromaterapiji poznano kot panaceja oz. vsestransko učinkovito olje. Je idealno olje za vzdrževanje telesnega ravnovesja, poznamo ga kot adaptogen – izboljša prilagoditev telesa na stres.