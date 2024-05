Čeprav je marsikdo menil, da je Borussia Dortmund ekipa, ki je od polfinalistov lige prvakov najlažje premagljiva, se je izkazalo, da temu niti približno ni tako. Nemško moštvo je na prvi polfinalni tekmi proti zvezdniškemu PSG prikazalo izjemno predstavo in slavilo zmago z 1:0. Pred povratnim obračunom Parižani veliko stavijo na domač stadion, a jim statistika ni naklonjena. Borussia Dortmund je namreč na enajstih letošnjih tekmah v ligi prvakov mrežo ohranila nedotaknjeno največkrat od vseh, in sicer petkrat, medtem ko je PSG vsaj en gol prejel na zadnjih sedmih obračunih v vseh tekmovanjih, ob tem pa je na Parku princev zmagal le na treh od zadnjih osmih dvobojev.

Nekoliko bolj sveži bodo v obračun vstopili gostitelji, pri katerih bo največji zvezdnik Kylian Mbappe odigral zadnjo tekmo v ligi prvakov v njihovem dresu. Poleti bo namreč zapustil francosko prestolnico in se zaradi izteka pogodbe brez odškodnine preselil k Realu Madridu. PSG med vikendom ni imel obveznosti v domačem prvenstvu, saj je tamkajšnja zveza zaradi večje možnosti uspeha prestavila tekme njihovih preostalih predstavnikov v evropskih tekmovanjih PSG, Marseilla in Lilla. Trener Dortmundčanov Edin Terzić je s kar desetimi menjavami odpočil nosilce, kljub temu pa v nemškem prvenstvu brez težav s 5:1 porazil Augsburg. »Ohraniti sem moral energijo in svežino pri igralcih, zato brez rotiranja ni šlo. Imamo široko ekipo, v kateri ima vsak pomembno vlogo, zato večjih težav ni bilo. Podobno smo storili tudi med tekmama z Atleticom Madridom, tako ali tako pa to ni nikakršna novost v evropskem nogometu,« je pojasnil Edin Terzić.

Večji pritisk pred današnjim obračunom je na PSG, ki je v moštvo vložil ogromno finančnih sredstev z enim samim ciljem – zmage v ligi prvakov. A zaenkrat tega še niso dosegli. »V vsakem primeru bo življenje teklo naprej. Če bo v Parizu sijalo sonce, bodo sledili krasni dnevi. Če bomo izpadli, bomo čestitali nasprotniku in nadaljevali z našim delom. Bomo razočarani, a ne bomo odnehali. Poizkusili bomo spet naslednje leto,« je trener PSG Luis Enrique opisal, kaj se bo zgodilo, če njegovo moštvo danes izpade. Španski trener, ki je na klop pariškega kluba sedel pred letošnjo sezono, želi, da se njegovo moštvo osredotoči samo na zmago. O prednosti dveh golov, ki bi jim omogočila napredovanje po rednem delu, ne smejo razmišljati, pravi. »Ne smemo se ujeti v past in razmišljati o dveh golih razlike. Osnovni cilj je, da dosežemo en gol in zmagamo. Tudi če prvi prejmemo zadetek, moramo ostati mirni. Prav zato smo napredovali proti Barceloni.« Pri Borussii iz Dortmunda so pripravljeni na vse, z napredovanjem v finale lige prvakov pa bi rešili sezono. V nemškem prvenstvu zasedajo šele peto mesto in kazalo je, da jih čaka krčevit boj za igranje v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju tudi v naslednji sezoni. A nemški klubi so si zaradi dobrih iger v evropskih tekmovanjih ob italijanskih v ligi prvakov zagotovili tudi petega predstavnika. Ker imajo pred šestim Eintrachtom iz Frankfurta kar 15 točk prednosti, je tako že jasno, da bodo del evropske klubske elite tudi v prihodnji sezoni in se lahko v miru osredotočijo na današnji dvoboj v Parizu. »Če bo PSG želel igrati, bomo igrali. Če se bo PSG želel 'tepsti', se bomo 'tepli'. Zanima nas samo to, da bomo na koncu mi tisti, ki bomo potovali na Wembley,« je jasen Terzić.