»Imamo operativni nadzor nad območjem in mejnim prehodom,« je na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik izraelskih sil. Prihod izraelskih tankov na mejni prihod je pred tem za ameriško televizijo CNN potrdil tudi palestinski uradnik. Ob tem je dodal, da je mejni prehod zaradi tega zaprt, vstop humanitarne pomoči v Gazo pa je s tem ustavljen.

Kot še navaja CNN, nad edinim mejnim prehodom med Gazo in Egiptom zdaj plapolajo izraelske zastave, kot so pojasnili izraelski predstavniki pa zaprt ostaja tudi bližnji izraelsko-palestinski prehod Kerem Šalom, ki je bil v nedeljo tarča napada Hamasovih borcev.

Izraelska vojska je sicer pred pričakovano ofenzivo na Rafo v ponedeljek pozvala okoli 100.000 civilistov, naj se umaknejo iz vzhodnega dela Rafe. Mnogi Palestinci so kmalu za tem že začeli bežati iz mesta.

Velika večina okoli 1,5 milijona Palestincev, ki se trenutno nahajajo v Rafi, je notranje razseljenih iz preostalih delov enklave. Izraelske sile so namreč v več fazah sedemmesečne ofenzive razna območja na jugu Gaze razglasile kot varna za civiliste, a so jih kasneje vseeno napadle.

Palestinsko islamistično gibanje Hamas je v ponedeljek sprejelo predlog posrednikov za premirje v Gazi in izpustitev talcev, ki pa ga je Izrael zavrnil. Vojni kabinet premierja Benjamina Netanjahuja je tudi sklenil, da bo nadaljeval z vojaško operacijo v Rafi, vojska pa je ponoči znova ciljala mesto ob egiptovski meji in pri tem ubila najmanj 15 ljudi.

Izraelske sile so danes potrdile, da bodo nadaljevale z operacijami v vzhodni Rafi, vključno z območjem v bližini mejnega prehoda. Kot trdijo, so med to operacijo, ki naj bi bila le začasna, »eliminirali okoli 20 teroristov«.

Po aktualnih podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je bilo od začetka izraelske ofenzive ubitih najmanj 34.735 ljudi, od tega več kot 14.000 otrok, še 78.108 ljudi pa je bilo ranjenih.