GoLife center s kampom in glampingom v Golicah v Tuhinjski dolini ponuja nova doživetja za vse ljubitelje narave, sprostitve in udobja. S ponudbo kampiranja v bližini narave ali udobnega bivanja v glampinških hiškah so ustvarili popoln prostor za pobeg iz vsakdanjega vrveža. V kamp resortu so tri luksuzne glampinške hiške, ki so pravzaprav hotelske sobe v naravi. Vsaka hiška ima svojo kopalnico in spalnico, veliko teraso ter veliko stekleno površino, ki omogoča pogled v naravo, razgled prav s postelje. Dva standardna, manjša glampinga omogočata šotorsko izkušnjo – v hiški sta le postelji, ostalo pa gostje najdejo v sklopu kampa. V kampu so zagotovili tudi osem velikih parcel za avtodome in prikolice.

Občina vse bolj privlačna za goste

Nove turistične nastanitve je pohvalil tudi kamniški župan Matej Slapar. Poudaril je, da nova pridobitev v osrčju zelene Tuhinjske doline skupaj z Menino planino, dolino Kamniške Bistrice z Veliko planino, območjem mestnega jedra s parkom Arboretum Volčji potok in Zdravilnim gajem Tunjice še tako zahtevnemu gostu ponuja odlične možnosti za oddih in razvedrilo ter sprostitev v naravi. »Nova prenočitvena ponudba ob Eko kampu Snovik, Kampu Pod skalo in Eco resortu goste vabi k odkrivanju številnih danosti naše destinacije,« je še povedal Slapar in hkrati čestital mlademu lastniku kampa, Mateju Vrankarju, za to, da se je odločil za investicijo, saj gre za še eno od lokacij, ki občino Kamnik delajo še privlačnejšo za goste.

Lastnik in vodja GoLife centra s kampom in glampingom Matej Vrankar je ob odprtju dejal, da so se realizacije ideje za kamp in glamping lotili družinsko. Zamisel se je rodila v času koronavirusa in je zdaj po mnogih usklajevanjih ter spremembah dobila svojo podobo. »V projekt se je počasi vključevalo vedno več prijateljev in sovaščanov, ki so imeli pri zaključku tega projekta zelo pomembno vlogo. Naša ideja je bila, da se lokalna skupnost Tuhinjske doline poveže in da tudi mi pripomoremo k prepoznavnosti naših krajev. Poleg nastanitve bomo našim gostom pokazali, kako lahko aktivno preživijo oddih pod Menino planino in kakšne aktivnosti so možne v Kamniško-Savinjskih Alpah, zato dodatno ponujamo e-kolesa, kolesarske in pohodniške ture, za zahtevnejše ture v gorah pa sodelujemo s Planinskim društvom Kamnik in kamniškimi gorskimi vodniki,« je o prednostih povezovanja povedal Vrankar in dodal, da bodo za goste vrata odprta vse dni v letu. vl