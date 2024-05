London. Bilo je 3. maja 2007, ko je okoli desete ure zvečer iz postelje v počitniškem kompleksu v kraju Praia da Luiz na Portugalskem izginila skoraj štiri leta stara britanska deklica Madeleine McCann. Starša Kate in Gerry sta bila s prijatelji na večerji le nekaj deset metrov stran, iskati so jo začeli takoj, a je kljub obsežni, več let trajajoči mednarodni iskalni akciji, v kateri so sodelovali tudi zasebni detektivi, niso nikoli našli. Niti trupla. Informacije o mali Maddie so prihajale z vsega sveta, ljudje so bili prepričani, da so deklico živo in zdravo videli na skoraj vsaki celini. Starša, ki sta bila vsaj v javnosti nekaj časa med glavnimi osumljenci, 17 let kasneje še nista izgubila upanja na srečen konec. »Že večkrat sva rekla, da morava izvedeti, kaj se je zgodilo z najinim ljubkim otrokom. Hvaležna sva policiji, da še naprej vlaga čas in energijo v ta primer,« sta se zahvalila ob lanski obletnici izginotja. Obljubila sta, da hčere ne bosta nikoli nehala iskati. »Še vedno te pogrešamo, še vedno te iščemo, še vedno čakamo nate. Nikoli ne bomo odnehali.« Pred dnevi sta se znova oglasila. »Minilo je že 17 let, odkar so nama vzeli Madeleine, in težko je izgovoriti to številko, ne da bi ob tem nejeverno zmajali z glavo. Zelo težko je živeti v takšni nevednosti, njena odsotnost še vedno boli,« sta Kate in Gerry McCann sporočila v zapisu, objavljenem na uradni spletni strani Find Madeleine. Ob obletnici sta se vsem zahvalila za podporo.

Policija je v dolgoletni mednarodni preiskavi obravnavala več kot 600 oseb, a je vsakič znova pristala v slepi ulici, za dekličino izginotje ni bil obtožen še nihče. Za glavnega osumljenca velja 47-letni nemški državljan Christian Brueckner, ki je takrat živel na Portugalskem. Trenutno je v zaporu zaradi več kaznivih dejanj, vključujoč posilstvo 72-letnice leta 2005. V preteklosti je sedel tudi že zaradi pedofilije. Vpletenost v primer je zanikal, pred leti pa naj bi se prijatelju pohvalil, da ve vse o tem, kaj se je zgodilo z malčico. »Ko je pogovor nanesel na izginotje Maddie, je navrgel, da deklica ni nič kričala,« je Helge B. pred časom povedal za nemški Bild. Medtem ko britanski policisti uradno še vedno iščejo pogrešano osebo, so nemški po drugi strani prepričani, da je bila Maddie že dolgo tega umorjena. Britanski BBC je minuli teden poročal, da je notranje ministrstvo odobrilo nekaj več kot 230.000 evrov za nadaljevanje preiskave, skupno pa je policija na Otoku za ta primer porabila že več kot petnajst milijonov evrov.