Tudi zato, da že prvo uro dopusta ne začnemo s slabo voljo, ga navadno začnemo sredi tedna in zaključimo pred vikendom. Večina ljudi še vedno hodi na počitnice za vikend in ustvarijo kilometre dolge zastoje. Dopustnikom pa na cesti redno delajo družbo tudi še vsi vikendaši s svojimi prikolicami in vikend hiškami nekje ob morju.

S kančkom domišljije, veliko dobro volje in še večjo mero potrpljenja lahko čas v koloni mine prijetneje. Če se na pot odpravite sami, si na telefon naložite vam ljubo glasbo. Vedno več jih je, ki v avtomobilu poslušajo podkaste, za katere sicer ne najdejo časa. Ali pa s seboj vzamete zvočno knjigo. Lahko pa enostavno, preko avtomobila seveda, pokličete najboljšo prijateljico ali prijatelja in poklepetate z njim.

Malo več energije in motivacijske vneme boste potrebovali, če se na pot odpravite z družino. V primeru, da imate v avtomobilu najstnika, ga lahko – če mu to seveda ustreza – ignorirate. Navadno se bo zabubil v stol, s slušalkami v ušesih ali pa si bo sam predhodno na telefon naložil različne videovsebine, serijo ali film. Zato pa je veliko lažje v igro povabiti mlajše otroke. Igranje iger v prometnih zastojih je z njimi lahko zabavno. Na primer, uganite registrske tablice, iz njih naredite stavke, ki se morajo začeti z ustreznimi črkami znaka, ali pa si omislite smešna fantazijska imena za okrajšave. Stavite na to, koliko minut bo trajal prometni zastoj oziroma štejte čas, ko avto stoji. Med poslušanjem glasbe lahko skupaj ugibate melodije pesmi na radiu. Obstaja veliko načinov, kako skupaj preživeti čas na igriv način. Seveda pa ni nič bolj neprijetnega, kot nenadoma postati izjemno žejen ali lačen v prometnem zastoju. Zato poskrbite, da boste spakirali dovolj vode in še kakšen lažji prigrizek za s sabo.

Predvsem pa bodimo varni in odgovorni vozniki tudi v času prometnih konic.