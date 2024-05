Prva dirka svetovnega prvenstva v motokrosu v Aguedi na Portugalskem po treh tednih premora je postregla z izredno zahtevnimi vremenskimi razmerami. Petkratni svetovni prvak v razredu MXGP Tim Gajser si je pripravil sijajno izhodišče, saj je bil najhitrejši v kvalifikacijah. Potem ko je Slovenec dobil prvo dirko, je na drugi padel že v prvem zavoju, tako da se je prebijal iz ozadja in na koncu zasedel deseto mesto. V skupnem seštevku obeh dirk je Gajser zasedel tretje mesto, s katerim je prevzel vodstvo v skupnem seštevku razvrstitve v svetovnem prvenstvu. Slovenec je za 14 točk prehitel na Portugalskem razglašenega Španca Jorgeja Prada, ki je bil v Aguedi 15. in 12. V skupnem seštevku obeh dirk je bil na Portugalskem najhitrejši Latvijec Pauls Jonas, drugi pa je bil Francoz Romain Febvre.

Najboljšemu slovenskemu dirkaču je šlo odlično na prvi dirki. Gajser je dobro startal in v uvodu vozil na prvem mestu. A hitro se mu je približal Nizozemec Jeffrey Herlings, drugi v kvalifikacijah, agresivno je po notranji linij poskušal z napadom in se kmalu prebil mimo Gajserja, skupaj pa sta se tekmecem nekoliko odpeljala. Razmere so se nato le še slabšale, močno je deževalo, vidljivost je bila slaba, nastajale so prve luže na stezi in vožnja za tekmeci je postala izziv. Vseeno je Gajser vrnil napad na Herlingsa, a je nekaj časa še vozil za Nizozemcem. Gajser si je vzel čas za nov napad, iskal nove linije in se po zunanji strani suvereni prebil mimo Herlingsa, ki mu je do konca dirke odpovedal motor. V težkih razmerah se je odlično znašel tudi drugi Slovenec v razredu MXGP Jan Pancar, ki se je prvič v sezoni uvrstil med najboljšo deseterico ter končal na devetem mestu. Podobno kot Gajserju na drugi dirki ni šlo tudi Pancarju, ki je bil 16. ter skupno zasedel enajsto mesto.

Naslednja dirka za SP bo VN Galicije, ki bo v nedeljo, 12. maja, v španskem Lugu.