Pri kraji ju je zalotila zaposlena, ki ju je skušala zadržati, a sta pobegnila s kolesi proti centru Ljubljane. Policisti, ki jih je poklicala zaposlena, so tatico, za katero se je izkazalo, da je mladoletna, hitro prijeli in pridržali. Pri tem se je en policist lažje poškodoval. Mladoletnici so pobrali nakradeno, zasegli pa so ji tudi kolo, za katerega domnevajo, da prav tako ni njeno. Drugi osumljenec je pobegnil in ga še iščejo.