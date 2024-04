V zadnjih dvanajstih sezonah se ljubljanski in kamniški odbojkarji v finalu končnice niso pomerili le dvakrat, obakrat v njem ni bilo Calcita Volleyja. Prvič leta 2014, v finalu je takrat igrala soboška Panvita Pomgrad, in pred tremi leti, ko je Maribor prekinil sedemnajstletno vladavino ACH Volleyja. So pa zato Kamničani do svojega prvega naslova državnih prvakov prišli prav po zmagi nad Merkurjem Bled, kot se je v tistih letih imenovala ljubljanska ekipa. Nato so osvojili še dva, od takrat pa čakajo na svoj četrti naslov, kot rečeno, desetkrat so jim to preprečili Ljubljančani, ki lovijo svoj dvajseti naslov, so pa zato letos še brez osvojene lovorike, na drugi strani so njihovi nasprotniki v finalni seriji že osvojili srednjeevropsko ligo in pokala Slovenije.

»Tekme s Calcitom so vedno nekaj posebnega, tokrat pa bo v igri še veliko več, zato že komaj čakamo, da začnemo. Ekipa je motivirana in kljub ne najbolj prepričljivim predstavam skozi sezono odločena, da zdaj, ko je to najbolj potrebno, pokaže tisti pravi obraz,« je pred prvim finalnim obračunom dejal slovenski reprezentant Jani Kovačič, ki je z ACH Volleyjem osvojil pet naslovov državnega prvaka.

ACH poskrbel za preobrat

Že v prvem nizu so bili domači odbojkarji bližje zmagi. Vodili so vse do izida 19:17, nekajkrat tudi za tri točke, toda na servis Tomislava Mitrašinovića so Kamničani dosegli štiri zaporedne točke. Zadnjo, za vodstvo z 21:19, je z blokom prispeval Uroš Nikolić. Gostje prednosti niso več izpustili iz rok, njihovo vodstvo z 1:0 v nizih je z blokom potrdil Uroš Pavlović.

V drugem nizu so gostje še povedli s 3:1, toda po bloku Matica Videčnika so z dvema točkama prednosti povedli ljubljanski odbojkarji (6:4). V nasprotju z uvodnim nizom vodstva niso več izpustili iz rok. Ob Alanu Šketu, ki je igral na mestu korektorja, se je razigral še Nikola Gjorgiev, ki zadnjih nekaj tekem igra kot sprejemalec, tako da so Ljubljančani že sredi niza vodili s 14:8. V končnici niza so se jim gostje sicer približali na dve točki zaostanka (20:22), vendar je preobrat preprečil Šket.

»Lahko bi rekli, da sem se vrnil domov,« je po tekmi v smehu dejal 36-letni nekdanji reprezentant Alen Šket in nadaljeval: »Na korektorskem mestu se počutim bolj svobodnega v napadu, tako mi je zagotovo lažje, bi pa pohvali Gjorgieva, ki je odlično opravil svoje delo na sprejemu, saj natančno vem, kako se je počutil.«

Odločila je energija

Po gladko dobljenem tretjem nizu, v katerem so domači odbojkarji z delnim izidom 6:0 povedli z 11:6, je bila igra v četrtem nizu spet bolj izenačena, a le do sredine niza. Kamničani, ki so imeli vso tekmo težave pri sprejemu in začetnem udarcu, so še vodili s 15:13, za preobrat pa sta poskrbela najmlajša v ljubljanski ekipi, 17-letni Nejc Najdič z začetnim udarcem in leto starejši Jošt Kržič z dvema zaporednima blokoma. V končnici so Ljubljančani vodili že s 23:18, toda Kamničani so z asom Uroša Pavlovića prišli na dve točki zaostanka (21:23), a scenarij iz prvega niza se ni ponovil. Prvo zmago v finalni seriji je ACH Volleyju z blokom zagotovil Matic Videčnik.

»Že od prvega dne, ko sem prevzel ACH Volley, se pogovarjamo o tem, da moramo delovati kot ekipa od prve do zadnje točke. To se je najbolj pokazalo v četrtem nizu, ko so Kamničani po zaostanku povedli, vendar smo vztrajali do konca, realizirali protinapade, kar nas je popeljalo do zmage. Tako da je bila energija tista, ki nas je krasila na današnji tekmi, in to bo ključ tudi v nadaljevanju finalne serije,« je bil s predstavo svoje ekipe zadovoljen Matjaž Hafner.

»ACH Volley je prikazal zelo dobro igro, bil je boljši na servisu, na sprejemu, bloku, predvsem pa v agresivnosti. V prvem nizu smo se še izvlekli, in namesto da bi na tej energiji nadaljevali tekmo, smo se v nadaljevanju popolnoma izgubili. Na večini tekem imamo 15, 16 blokov, danes smo jih imeli le sedem, vendar vse to izhaja iz sprejema nasprotne ekipe,« pa je vzroke za poraz svoje ekipe navedel Mladen Kašić, trener Calcita Volleyja.

ACH Volley – Calcit Volley 3:1 (-22, 22, 19, 22) Ljubljana – Dvorana Tivoli, gledalcev 500, sodnika: Miklošič, Perčič. ACH Volley: Marković, Kržič 7, Šket 24, Najdič 1, Marovt, Šen, Kovačič (L), Gjorgiev 15, Sešek, Pokeršnik 15, Videčnik 7, Song. Trener: Matjaž Hafner. Calcit Volley: Planinšič 1, Vinkovič, Lazar 1, Klobučar, Karadža (L), Košenina (L), Nikolić 3, Okroglič 4, Mitrašinović 14, Brunet 14, Oman, Dulčev 16, Pavlović 10. Trener: Mladen Kašić.