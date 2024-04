V zadnjem obdobju objavljeni ekonomski podatki v ZDA so, kar zadeva inflacijo, neugodni. Ponovna krepitev inflacije in še naprej močan trg dela slabita možnosti za skorajšnji začetek zniževanja obrestnih mer s strani Feda. Če so na začetku leta vlagatelji za letos v ZDA računali na šest spustov obrestne mere, so pričakovanja kmalu znižali na tri pričakovane spuste. Po prejšnji teden objavljenem podatku, ki je pokazal na višjo inflacijo marca, pa je tudi to negotovo. Omenjajo celo možnost, da letos sploh ne bi bilo nižanj obrestne mere. Po drugi strani je Evropska centralna banka na zasedanju prejšnji četrtek, na katerem še ni spreminjala denarne politike, nakazala, da bi do prvega znižanja obrestne mere lahko prišlo že na naslednjem zasedanju, ki bo junija.

Evropsko gospodarstvo je precej manj robustno kot ameriško. Aprila je na trgu opazna rast obrestnih mer. Donos desetletne ameriške državne obveznice je v začetku aprila znašal 4,2 odstotka, v tem tednu pa se je povzpel do 4,7 odstotka. Donos dveletne obveznice je ponovno dosegel 5 odstotkov. Okrepil se je ameriški dolar, tečaj evra v primerjavi z dolarjem je padel na 1,06, kar je najnižje letos. Kljub rasti obrestnih mer in močnemu dolarju se krepi cena zlata. Zlato je v zadnjem tednu doseglo vrednost 2400 dolarjev za unčo; od začetka leta je pridobilo približno 15 odstotkov. Rastejo tudi vrednosti drugih surovin.

Začela se je sezona objav poslovnih rezultatov za prvo četrtletje. Doslej so poročale predvsem velike ameriške banke in večinoma presegle pričakovane rezultate. Cene bančnih delnic so po objavljenih rezultatih kljub temu večinoma izgubile. V prihodnjem tednu bodo začele poročati tudi največje tehnološke družbe. Izmed lanskih sedmih veličastnih sta trenutno Nvidia in Apple v korekciji, kar pomeni, da sta od vrha delnici izgubili več kot 10 odstotkov. Tesla pa je trdno v medvedjem trendu: od začetka leta je izgubila približno 40 odstotkov.

Ekstremno pozitiven sentiment vlagateljev je verjetno dosegel vrh in se počasi ohlaja, kar nakazuje na povečanje tveganja na delniških trgih v prihodnjih mesecih. x