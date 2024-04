Selitve po poplavah: Želje so eno, realnost pa nekaj drugega

Osem mesecev in pol po katastrofalnih avgustovskih poplavah, ki so prizadele velik del prebivalstva pregovorno lepe dežele na sončni stran Alp, sprehod po naseljih in med hišami, ki jih je vodna ujma najbolj prizadela, še vedno kaže precej klavrno podobo. Posledice so še vedno dobro vidne, čeprav brežine ponekod intenzivno sanirajo, pa tudi ceste so uredili toliko, da so vsaj prevozne. Tudi kupov mulja ni več videti povsod, saj so ga že odpeljali v sosednjo Avstrijo. A najbolj prizadeti še vedno čakajo, da država izpolni obljube, s katerimi je po ujmi zelo pohitela. Predsednik vlade Robert Golob je osebno, dva dni po ujmi, obiskal nekatera prizadeta območja in ljudem obljubil, da ne bodo ostali sami. In da bo vlada začela takoj sprejemati vse potrebne ukrepe za pomoč. »Čez zimo ne bo nihče brez strehe nad glavo,« je oktobra lani nekaterim zagotovil premier.