V sredo so poslanci sprejeli predloge za razpis treh posvetovalnih referendumov. Volivci se bodo tako na referendumih izrekali o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ ter o pridelavi, predelavi in uporabi konoplje.

Čeprav bodo poslanci odloke za razpis vseh treh referendumov na matičnih delovnih telesih začeli pripravljati že v petek, pa datum še ni usklajen niti znotraj koalicije. V Svobodi naj bi si želeli izvedbe referendumov hkrati z evropskimi volitvami 9. junija. V Levici vsebinsko podpirajo vse tri referendume, menijo pa, da ni nujno, da mora to biti 9. junija. V SD pa zagovarjajo stališče, da ti referendumi absolutno ne morejo potekati v času evropskih volitev. Prav tako v SD opozarjajo, da bi morala biti referendumska vprašanja jasna, da volivci in volivke vedo, o čem se bodo odločali na samem referendumu.

Sočasni izvedbi referendumov in evropskih volitev nasprotujejo tudi v opoziciji. Za NSi in SDS je izvedba referendumov na dan evropskih volitev nesprejemljiva, saj pri referendumih ne gre za evropske teme. V SDS pa so ob tem še spomnili, da so vladi predlagali referendumski dan, vlada pa je v mnenju zapisala, da tega ne podpira, saj se ob več referendumih na isti dan izgubi fokus.