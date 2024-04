Recimo o mački, ki je postala prava zvezda družbenih omrežij. Nesrečni živali ni uspelo pravočasno pobegniti pred povodnijo. Našli so jo obupano, ko se je z zadnjimi močmi oklepala kljuke na vratih avtomobila.

Rešili so jo mimoidoči, ki so jo vzeli s seboj na čoln in jo odpeljali na varno. Ob tem je bila precej »zgovorna«, je razvidno s posnetka, v čolnu pa se je takoj povzpela na zadnje noge in opazovala okolico. Travmatična izkušnja očitno ni prav nič zmanjšala njene radovednosti. Ko je bila na varnem, je pokazala najbolj značilno mačjo lastnost: radovednost.