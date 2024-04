Po skoraj vseh preštetih glasovih je HDZ prejela 61 poslanskih mandatov, največje opozicijska stranka SDP pa je dobila 42 poslanskih mandatov.

Milanović se je oglasil na omrežju Facebook, kjer je poudaril, da je hrvaška ustava jasna in da mandat za sestavo nove vlade lahko prejme le tisti, ki dokaže, da uživa podporo najmanj 76 poslancev, izvoljenih v sabor. »Stranke, ki so trdno stopile na stran boja proti korupciji, ki nočejo Hrvaške ujete v korupcijo, kriminal in neenakost pred zakonom, so prejele dve tretjini vaših glasov. Vaši glasovi so zavezujoči. Imate pravico pričakovati in zahtevati od njih - kot tudi od vseh nas, ki ste nas izbrali -, da se držijo danih obljub,« je še zapisal

Zapisal je še, da pogajanja o oblikovanju nove parlamentarne večine potekajo. »Vsi, ki sodelujejo v teh razpravah, morajo upoštevati voljo hrvaškega naroda, ki so jo izrazili na volitvah,« je dodal in zagotovil, da bo tudi v tej situaciji v celoti upošteval hrvaško ustavo.