Dubaj in okoliške kraje so prizadele obsežne poplave, potem ko je v torek v delih Združenih arabskih emiratov v zgolj enem dnevu padlo 254 milimetrov dežja. Takšno količino padavin sicer v puščavski državi običajno zabeležijo v obdobju skoraj dveh let.

Kaj je povzročilo tako hudo neurje?

Strokovnjaki pravijo, da je bilo veliko deževja verjetno posledica običajnega vremenskega sistema, ki so ga poslabšale podnebne spremembe. Esraa Alnaqbi, višja napovedovalka v Nacionalnem meteorološkem centru vlade Združenih arabskih emiratov, meni, da je sistem nizkega tlaka v zgornjih plasteh ozračja skupaj z nizkim tlakom na površju deloval kot tlačni »stisk« na zrak.

Po njenih besedah je ta pritisk, ki se je še okrepil zaradi nasprotja med višjimi temperaturami pri tleh in nižjimi temperaturami višje, ustvaril pogoje za nastanek močne nevihte, poroča Reuters.

Po njenih besedah »nenavaden pojav« aprila ni bil nepričakovan, saj se ob menjavi letnega časa tlak hitro spremeni, in dodala, da so k nevihti verjetno prispevale tudi podnebne spremembe.

Drugi znanstveniki pravijo, da je zaradi naraščajočih globalnih temperatur, ki so posledica podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, po vsem svetu več ekstremnih vremenskih pojavov, vključno z intenzivnimi padavinami.

»Padavine zaradi neviht, kot so bile v zadnjih dneh v Združenih arabskih emiratih, se s segrevanjem še posebej močno povečujejo. To je zato, ker se konvekcija, ki je močan vzgonski tok v nevihtah, v toplejšem svetu krepi,« je povedal Dim Coumou, profesor za podnebne ekstreme na Vrije Universiteit Amsterdam.

Poročajo že o prvih smrtnih žrtvah

Zaradi posledic vremenske ujme je umrla najmanj ena oseba, poročajo tudi o hudem prometnem kaosu, saj so poplavljene številne avtoceste in lokalne ceste, prekinjene so povezave z vlaki in podzemno železnico. Poplavljeno je tudi letališče v Dubaju, kjer prihaja do zamud in odpovedi letov.

»Zaradi vremenske ujme je poplavljeno letališče v Dubaju, ki ostaja zaprto. Potnike prosijo, da ne prihajajo na letališče in da preverijo status svojega leta neposredno pri letalski družbi ter si zagotovijo dodaten čas za prihod na letališče,« je na omrežju X opozorilo tudi slovensko zunanje ministrstvo.V Združenih arabskih emiratih je v torek po podatkih tamkajšnjih oblasti padlo največ dežja v enem dnevu od začetka beleženja leta 1949. Vremenska ujma je prizadela tudi nekatere sosednje države, med njimi Bahrajn in Oman, kjer je zaradi posledic hudega deževja umrlo 18 ljudi, med njimi več otrok.