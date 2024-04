Volitve na Hrvaškem: Prazne salve s Pantovčaka

Ljudje se na volitve podajo iz dveh razlogov. Ali si želijo, da nekdo zmaga, ali pa si zelo želijo, da nekdo izgubi. Kdor ne spada v noben tabor, ostane doma ali gre v hribe. Hrvaški vladajoči stranki HDZ se za njene vernike, ki hočejo, da zmaga, nikoli ni bilo treba bati. V navezi z nekaj desnimi in sredinskimi sateliti so ji zagotavljali skoraj sama prva mesta. Do včeraj je na desetih demokratičnih volitvah od leta 1990 izgubila le dvakrat in se obakrat pokopala sama, enkrat izpraznjena po smrti Tuđmana, drugič s korupcijo Sanaderja. Stranke levo od sredine pa imajo zveste baze manj, so brez karizmatičnega voditelja, glavna SDP idejno izpraznjena. Ko se je volilna tekma začela, se je vedelo, da bodo težko dobile nove pristaše. Ostalo jim je upanje na jezo nad vladajočimi.