Dež v Dubaju

Ne le nad Slovenijo, vreme se je v torek hudo zneslo tudi nad praviloma sončnimi Združenimi arabskimi emirati. Deževalo je ves torek in do večera so v Dubaju namerili toliko padavin, kot jih običajno zabeležijo v letu in pol, kar je tudi največja zabeležena količina padavin v zadnjih 75 letih. Ljudje, ki so bežali pred naraščajočo vodo, so morali na poplavljenih cestah za seboj pustiti tudi poplavljena vozila. Vplivnež Jordan Welch je o tem po spletu delil video in v njem opisal apokaliptično izkušnjo ujetosti v luksuznem rolls-royceu. »Zalilo je mojega rolls-roycea. Ujeti smo sredi ceste v Dubaju,« je sporočil.