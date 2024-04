Sredi marca je po Jesenicah završalo, da so pred tamkajšnjo srednjo šolo odjeknili streli. Strele naj bi sprožil voznik avtomobila, ki se je peljal mimo šole. Policisti so sprožili preiskav, v okviru katere so se oglasili tudi na šoli, v njeni bližini pa so našli tudi tulce. Gorenjski policisti so v teh dneh zaključili s preiskavo, med katero so opravili hišno preiskavo pri osumljencu. Izkazalo se je, da je 18-letnik streljal s strašilno pištolo, ki po zakonu o orožju ne sodi med orožje. Kot so nam potrdili na kranjski policijski upravi, se je v okolico šole pripeljal z avtom in med vožnjo dvakrat iz avta ustrelil v zrak.

Kršil javni red in mir

»Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka na kraju našli dva tulca. Z nadaljnjim intenzivnim zbiranjem obvestil so izsledili 18-letnega kršitelja z območja Jesenic. Po opravljeni preiskavi na podlagi izdane odredbe pristojnega sodišča so pri njem našli ter zasegli strašilno pištolo, s katero je streljal in naboje. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan,« nam je potrdil Roland Brajič s kranjske policijske uprave. Suma kaznivega dejanja niso zaznali, so pa ugotovili, da je 18-letnik kršil zakon o varstvu javnega reda in miru. »Kdor na javnem kraju nosi, razkazuje ali uporablja dekorativno orožje, imitacije orožja, orožje, ki je namenjeno za alarm, signaliziranje ali druge predmete, ki so po videzu podobni orožju, pa se v skladu z zakonom, ki ureja razvrstitev in kategorizacijo orožja ne štejejo za orožje, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 50.000 tolarjev,« se glasi člen zakona, po katerem bo moral 18-letnik plačati nekaj več kot 200 evrov kazni. Policisti bodo namreč zoper njega sprožili postopek na okrajnim sodiščem.

Na Srednji šoli Jesenice so nam zagotovili, da streljanje ni bilo povezano s šolo.

Grožnje v šolskem okolju so v zadnjem času pod drobnogledom strokovne in širše javnosti, še posebej po preplahu, ki je pretekli teden razburil starše osnovnošolskih otrok. Minister za notranje zadeve in šolski minister sta v torek napovedala, da bodo protokol ukrepanja izboljšali s sistemom semaforja, ki bo v primeru zaznanih groženj sporočal stopnjo ogroženosti, znotraj šok pa bodo začeli izvajati aktivnosti za ozaveščanje in preventivo.