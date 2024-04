»Danes zjutraj še vedno gasimo požar v pogorelem delu, od katerega so ostale le še zunanje stene,« so davi na omrežju X sporočili gasilci, ki skrbijo, da se ogenj ne bi razširil na nepoškodovane dele stavbe. Prizadevajo si tudi zagotoviti stabilnost zidov.

Požar so sicer gasilci spravili pod nadzor že v torek popoldne. Njegov vzrok še ni znan, saj preiskovalci nimajo dostopa do objekta, v katerem je med drugim shranjena obsežna umetniška zbirka. Po napovedih bodo dejavnosti gasilcev trajale še vsaj 24 ur.

Plameni so znamenito stavbo iz 17. stoletja zajeli v torek zjutraj. Med drugim se je porušil del strehe s 54-metrskim stolpom, ki so ga gasilci že vrnili danski gospodarski zbornici, ki je lastnica stavbe in v njej tudi domuje. Vodja zbornice je prejem stolpa označil za »majhno luč v temi«.

Močno so bile v požaru poškodovane tudi nosilne konstrukcije, celostno gledano pa je zgorela približno polovica stavbe. Oblasti so dogodek primerjale s požarom na pariški katedrali Notre Dame, ki jo je ogenj uničil pred petimi leti.

Zgradbo so prvotno zgradili v prvi polovici 17. stoletja in velja za eno najstarejših v Koebenhavnu. V njej je do 70. let prejšnjega stoletja delovala borza. Pred požarom so jo obnavljali, da bi popravili posledice neustrezne prenove v 19. stoletju in pročelju povrnili prvotno podobo.