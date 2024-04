Po rezultatih vzporednih volitev je velika zmagovalka volitev stranka HDZ Andreja Plenkovića, ki je osvojila 58 mandatov. Drugouvrščena je levosredinska koalicija SDP predsednika države Zorana Milanovića (44 mandatov), tretjeuvrščena pa je skrajno desna stranka Domovinsko gibanje s 13 osvojenimi mandati. Sledijo zeleno-levi Zmoremo! z 11 poslanci ter desni Most s Hrvaškimi suverenisti z devetimi mandati.

Stranke po številu osvojenih mandatov:

HDZ: 58

SDP: 44

Domovinsko gibanje: 13

Zmoremo: 11

Most: 9

Visoka volilna udeležba

Do 16.30 se je parlamentarnih volitev udeležila polovica vseh volilnih upravičencev (50,6 odstotka). Do poldneva se je parlamentarnih volitev pri južnih sosedih udeležilo okoli 750.000 volilnih upravičencev oziroma skoraj četrtina vseh, do 16.30. ure pa je svoj glas oddalo 50,6 odstotka volilcev. Po podatkih hrvaške volilne komisije je to več kot je bilo skupno število volivcev na parlamentarnih volitvah leta 2020. Pred štirimi leti je do 16.30 na volišča prišlo 34,04 volivcev, do zaprtja volišč pa je glasovalo 46,9 odstotka volivcev.

Na volišču na Varšavski ulici v središču Zagreba, namenjenem tistim, ki glasujejo izven kraja stalnega prebivališča, je že dopoldne nastala dolga vrsta.

Video: Bojan Velikonja

Glas so že dopoldne oddali tudi nekateri glavni akterji, med njimi predsednik vlade in HDZ Andrej Plenković ter predsednik države Zoran Milanović. Volišča so se odprla ob 7. uri, 151 poslancev sabora pa voli nekaj več kot 3,7 milijona volilnih upravičencev.

Plenković je v izjavi za javnost državljane kljub volilnemu molku pozval, naj glasujejo za Hrvaško, v kateri se spoštuje ustava, s čimer je namigoval na Milanovića in njegovo nespoštovanje opozorila ustavnega sodišča, da kot predsednik ne more sodelovati na volitvah. Kljub volilnemu molku je poslal tudi več drugih političnih sporočil.

Milanović je po glasovanju komentiral Plenkovićevo kršenje volilnega molka, nato pa tudi sam podal nekaj političnih izjav. Za HDZ je ocenil, da bo na volitvah prejela veliko glasov, a da bo »svobodna Hrvaška dobila več.«

Hrvaški volivci volijo 140 poslancev v desetih volilnih enotah, od katerih so tri v Zagrebu. Še tri poslance v posebni volilni enoti prispeva hrvaška diaspora, osem poslancev pa v svoji volilni enoti volijo tudi narodne manjšine.

Slovenska manjšina na Hrvaškem tudi tokrat nima kandidata iz svojih vrst, a lahko izbira med kandidati, ki se potegujejo za poslanski položaj predstavnika albanske, bošnjaške, črnogorske, makedonske in slovenske narodne manjšine.

Državna volilna komisija bo prve neuradne delne izide začela objavljati ob 21. uri.

Volitve na Hrvaškem prvič potekajo sredi tedna.

​Video: Bojan Velikonja