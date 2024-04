Decembra lani je imelo podjetje po vsem svetu 140.473 zaposlenih. Musk pa je v nedavnem pismu zaposlenim zapisal, da so opravili temeljit pregled organizacije in sprejeli težko odločitev, da po vsem svetu zmanjšajo število zaposlenih za več kot deset odstotkov. Zmanjšanje števila zaposlenih jim bo po Muskovih besedah omogočilo, da bodo postali vitki, inovativni in željni naslednjega cikla rasti.

Ta mesec bo podjetje Tesla objavilo četrtletne poslovne rezultate, vendar je že poročalo o upadu dobave vozil v prvem četrtletju, kar se je zgodilo prvič po skoraj štirih letih. Prejšnji mesec je podjetje zmanjšalo proizvodnjo v tovarni v Šanghaju. Prejšnji teden pa je zaposlenim, ki proizvajajo poltovornjak Cybertruck, v tovarni v teksaškem Austinu sporočilo, da bodo izmene na proizvodni liniji krajše.