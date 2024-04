Moška, stara 23 in 36 let, sta bila v soboto zvečer zabodena v prostorih nakupovalnega središča v bavarskem mestecu Murnau. Oba sta umrla zaradi vbodnih ran, starejši na kraju zločina, mlajši pa kasneje v bolnišnici. Moška, ki sta bila po navedbah Kijeva pripadnika ukrajinske vojske, sta bila v Nemčiji na rehabilitaciji zaradi poškodb, ki sta jih utrpela med vojno, so poročali ukrajinski mediji.

Policija je po dejanju prijela osumljenca, šlo naj bi za 57-letnega Rusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Preiskavo primera je prevzelo generalno državno tožilstvo v Münchnu, pri čemer ni mogoče izključiti političnega motiva za zločin, je danes dejal tiskovni predstavnik tožilstva.

Po dosedanjih ugotovitvah so se trije moški poznali, je povedal tiskovni predstavnik policije Stefan Sonntag. Po podatkih policije za zdaj sicer ni znakov, da bi bilo dejanje povezano z rusko agresijo proti Ukrajini.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je svojim diplomatom naročil, naj pozorno spremljajo primer in vzdržujejo stalne stike z nemškimi varnostnimi organi, da bo osumljenec kaznovan v najstrožji možni meri, še dodaja dpa.