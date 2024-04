Obtožen je, da je lani v času obeleževanja obletnice genocida v Srebrenici »zavestno in namerno« opravičeval in odobraval genocid, v katerem so sile bosanskih Srbov v samo nekaj dneh od 11. julija 1995 ubile več kot 8000 Bošnjakov. Genocid je opravičeval kljub dejstvu, da sta ga v sodbah potrdila nekdanje Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY) in Sodišče BiH.

Opravičeval ga je v govorih in s plakati, v katerih je poveličeval storilce genocida, zato je obtožen storitve kaznivega dejanja spodbujanja verskega, rasnega in nacionalnega sovraštva, razdora in nestrpnosti. Za to je predvidena kazen od treh mesecev do treh let zapora.

Zanikanje vojnih zločinov in genocida, ki so bili potrjeni s sodbami mednarodnih in domačih sodišč, je v Bosni in Hercegovini postalo kaznivo dejanje leta 2021 s spremembami kazenskega zakonika, ki jih je uvedel takratni visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Valentin Inzko.

Kljub spremembi zakonodaje in dejstvu, da številni srbski politiki, tudi predsednik entitete Republike Srbske Milorad Dodik, javno zanikajo genocid v Srebrenici, v BiH doslej zaradi tega ni bil še nihče obsojen. Tožilstvo BiH je to opravičevalo z domnevnimi nedorečenostmi oziroma težavami pri dokazovanju namere spodbujanja verskega, rasnega in nacionalnega sovraštva ter nasilja.

Vojin Pavlović iz Bratunca blizu Srebrenice že vrsto let vodi združenje Vzhodna alternativa Republike Srbske. Zavzema se za odcepitev te entitete od BiH, promovira srbski nacionalizem ter poveličuje Rusijo. Januarja so proti njemu že vložili obtožnico zaradi poveličevanja medvojnega poveljnika sil Republike Srbske Ratka Mladića, ki je vodil ofenzivo na Srebrenico in zaradi genocida v Srebrenici in drugih zločinov med vojno v BiH prestaja dosmrtno zaporno kazen.