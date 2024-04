V zgodnjih jutranjih urah oktobra lani se je mladenič pred dijaškim domom sprl z vrstnikom in ga po prepiru napadel z nožem. Oškodovanec sprva dogodka ni prijavil policiji, čeprav je poiskal pomoč v celjski bolnišnici, kjer je zatrjeval, da se je poškodoval sam.

V bolnišnici so kljub temu primer prijavili policiji, oškodovanec pa se je enajst dni pozneje skupaj s starši le oglasil na policiji in pojasnil okoliščine dogodka. Policisti so po prijavi osumljenega Gričnika prijeli in se vse odtlej nahaja v priporu.

V tem času se je uspel pogoditi s tožilstvom in še pred predobravnavnim narokom podpisati sporazum o priznanju krivde. Sodnik David Špernjak je danes, potem ko je pooblaščenec oškodovanca Primož Koščak predstavil 12.000 evrov visok premoženjsko-pravdni zahtevek zaradi poškodb in duševnih bolečin, dokončal nedavno že začeti predobravnavni narok in izpeljal narok za izrek kazenske sankcije.

Pri določitvi kazni je v celoti prisluhnil predlogu tožilke Renate Inkret, ki je za Gričnika terjala tri leta in osem mesecev zapora, pri čemer se mu v omenjeno kazen šteje tudi pet mesecev, ki jih je doslej preživel v priporu. Kot je tožilka navedla, je pri predlogu upoštevala tudi nekaj omilitvenih razlogov, zlasti priznanje, obtoženčevo mladost ter njegovo težko otroštvo.

Sodišče je upoštevalo tudi storilčevo materialno stanje in ga oprostilo plačila sodnih stroškov z izjemo stroškov oškodovančevega pooblaščenca, obtoženemu podaljšala pripor do pravnomočnosti sodbe, oškodovanca pa s premoženjsko-pravdnim zahtevkom napotilo na pravdni postopek.