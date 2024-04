Kot je za AFP danes povedal tiskovni predstavnik poljske davčne uprave v regiji Lublin je promet prek vseh mejnih prehodov z Ukrajino znova stekel, potem ko so ponoči odstranili zapore tudi na mejnem prehodu Hrebenne. Prehod Hrebenne so ponovno odprli, potem ko lokalne oblasti niso želele več podaljšati dovoljenja za proteste na tej nadzorni točki. Pred tem so v skladu z odločitvami protestnikov in lokalnih oblasti odprli tudi druge mejne točke.

Vsem tovornjakom je dovoljen prehod, če ne prevažajo sankcioniranega blaga, je dodal tiskovni predstavnik, pri čemer je imel po poročanju AFP v mislih uvoz žita iz Ukrajine, na katerega je Poljska uvedla začasni embargo. S tem je bila odpravljena blokada vzdolž celotne poljsko-ukrajinske meje, pa so za portal Kyiv Independent potrdili ukrajinski mejni organi.

Poljski kmetje so od februarja blokirali mejne prehode z Ukrajino, da bi protestirali proti po njihovem prepričanju nelojalni konkurenci, ki da niža tržne cene na domačem trgu.

Poljska velja za eno najtrdnejših podpornic Ukrajine v boju proti ruski agresiji, vendar so se odnosi med sosedama zaostrili zaradi uvoza ukrajinskih kmetijskih proizvodov, ki jih je EU zaradi vojne leta 2022 oprostila carin.

Dodaten spor med državama je nastal zaradi delovanja ukrajinskih avtoprevoznikov na Poljskem, saj njihovi poljski kolegi trdijo, da imajo ukrajinska podjetja zaradi nižjih stroškov nepošteno prednost. Tudi prevozniki so zato v minulih mesecih protestno zaprli mejne prehode s sosednjo državo.