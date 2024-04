Alpski pokal poteka od 28. aprila do 4. maja. V petih etapah bo karavana prečkala Alpe od vzhoda do zahoda, pri tem pa obiskala Italijo, Slovenijo, Avstrijo, Liechtenstein, Švico, Nemčijo in Francijo: skupaj 1300 kilometrov.

Mesta, ki bodo gostila postanke, so Cortina, Seefeld, Saint Moritz in Gstaad.

In seveda kot prva Kranjska Gora:

Organizatorji hočejo iz prestižnega dogodka narediti veliko več kot le razkazovanje dragocenih jeklenih lepotcev: gre za začetek ambicioznega projekta Veliko alpsko potovanje, pišejo; za pot razmisleka, namenjeno predstavitvi družbeno-ekonomskih, antropoloških in okoljskih preobrazbe alpske regije. Obdelali naj bi pet tem: kmetijstvo, obrtništvo, kulturo, energijo in turizem.

Ne glede na visokoleteče cilje, ki jih je treba podpreti, pa pozornost množic bolj pritegnejo prav privlačni starodobniki.

Več v fotogaleriji in videih: