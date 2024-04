Japonskemu tehnološkemu podjetju Sony smo v preteklosti radi očitali, da se je pri imenovanju svojih audiofilskih naprav obnašal, kot da gre za tovarniški inventar in ne za potrošniške izdelke, ki tekmujejo za prepoznavnost na zelo konkurenčnem trgu. Starih navad se podjetje še ni povsem otreslo. Premijske slušalke še vedno slišijo na ime wf-1000xm ali wh-1000xm. Katere gredo na glavo in katere v uho, se vsakič znova radi prepričamo. So pa vmes dali na trg tudi vrsto izdelkov z bolj prebavljivimi imeni, denimo linkbuds in linkbuds s, potem so tu še igričarske naglavne in ušesne slušalke inzone ter za konzolo playstation razvite slušalke pulse. Ta teden je Sony predstavil novo znamko zvočnih izdelkov ult, ki so osredotočeni zlasti na ponujanje izkušnje s poudarjenimi basi. V prvem paketu so predstavili ene slušalke za na glavo in tri zvočnike, ki segajo od zelo prenosnih do pogojno prenosnih.

Slušalke ult wear in zvočnik ult tower 10

Nove slušalke ult wear nekako nadomeščajo dosedanje slušalke wh-xb910, videti pa so zelo podobne prejšnji generaciji premijskih slušalk wh-1000xm4. Od premijske linije Sonyjevih naglavnih slušalk so prejele še zaznavanje, kdaj jih imamo na ušesih, sočasno povezavo z dvema napravama prek bluetootha in kakovostno aktivno odpravljanje zunanjega hrupa. Slušalke so opremljene s posebnim gumbom ult, ki preklaplja med različnimi nastavitvami izenačevalca. Na voljo sta opciji ult1 in ult2. Prva prinaša »globoke nizkofrekvenčne base«, druga pa »udarne globoke tone«. Kaj je razlika, lahko zgolj ugibamo. Slušalke ult wear bodo v trgovine prišle ta mesec, priporočena cena pa znaša 200 evrov.

Med zvočniki kraljuje ult tower 10. Gre za kar 29-kilogramski zvočnik za piknike in druga druženja. Opremljen je z lučkami LED za ustvarjanje ambienta in brezžičnim mikrofonom za karaoke. Pri tem omogoča tudi uravnavo oziroma ojačanje odmeva in spremembe tona petja, kar je sicer bolj kot pri nas priljubljeno na Japonskem. Zvočnik je mogoče povezati še z dodatnim mikrofonom ali pa celo s kitaro. Za najbolj ambiciozne je na voljo tudi zmožnost povezave do 100 podprtih zvočnikov za res udarno izkušnjo. Tudi pri ult towerju 10 je prisoten gumb za preklop med omenjenim zvočnim načinom ult1 in ult2. Zvočnik je možno povezati tudi s televizijo. Tower ob tem podpira še 360-stopinjski zvok. Tudi ta naprava pride v prodajo aprila, zanjo pa bo treba odšteti že konkretnejših 1200 evrov.

Zvočnika ult field 7 in ult field 1

Nekoliko bolj prenosljiv je brezžični zvočnik ult field 7, ki tehta 6,3 kilograma in ponuja do 30 ur predvajanja glasbe pri zmerni glasnosti. Hitro polnjenje naj bi že po 10 minutah zadoščalo za dodatne tri ure zabave. Ima tudi certifikat za vodoodpornost IP67. Spet je v igri tako podpora za povezavo mikrofona in kitare kot tudi povezljivost s 100 združljivimi zvočniki. Za lažje prenašanje ima ult field 7 vgrajene ročaje, za boljši ambient pa še luči LED. Na police pride ta mesec za ceno 450 evrov.

Ponudbo zaokroži zvočnik ult field 1, ki sodi v razred lahkih in enostavno prenosnih zvočnikov. Njegova baterija ima kapaciteto za do 12 ur poslušanja glasbe. Tudi ta zvočnik ima certifikat IP67, po zaslugi vgrajenega mikrofona pa ga lahko ob povezavi s telefonom prek bluetootha uporabljamo tudi za prostoročno telefoniranje. Kot drugi tudi ult field 1 pride na prodajne police ta mesec. Cena znaša 140 evrov.