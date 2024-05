Prisrčne, priročne in še dobre prigrizke potrebujemo prav vsi. Da ne bi ves čas posegali le po sladkih prigrizkih, so te polentne palčke čudovita izbira. Pripravite jih danes za večerjo in jih pomakajte v humus, poleg pa si narežite še kumare, korenje, češnjeve paradižnike in tako uživajte v različnih okusih in teksturah, in se odlično najejte. Lahko jih pripravite kar vnaprej in potem pred večerjo pogrejte ali pa jih pojejte kar sobne temperature.

Polentne palčke lahko postrežete za večerjo, malico, za prigrizek, odlično pa se obnesejo tudi kot del sirne (in tudi mesne) plošče.

Ker ima polenta že sama odličen okus, ji lahko dodate tudi le malo soli, lahko pa jih obogatite še z:

svežimi ali suhimi dišavnicami– peteršilj, meta, drobnjak, bazilika, rožmarin …

nekaj maščobe – olivno olje, ghee ali maslo, nariban parmezan

dodatnimi začimbami – lahko tudi le sol in poper ali pa še česen v prahu

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave:

Ker je polenta velikokrat neupravičeno spregledana (ali celo zaničevana!) sestavina, si v nadaljevanju poglejte nekaj dobrih receptih, ker je ob pravilni pripravi čudovita:

SESTAVINE (za 2-4 osebe)

150 g instant polente

500 ml vode

1/2 žličke soli

1/2 žličke sušenega česna

3 žlice naribanega parmezana

20 g masla

1/4 žličke rožmarina

1 žlica olja za popeko

PRIPRAVA

Instant polento stresite v soljeno vrelo vodo (razmerje 1:3,5) in ves čas mešajte, da se naredi kremna polenta. Dodajte maslo in premešajte, da se maslo stopi v polenti.

Kuhano polento prenesite v pekač (ali npr. višji krožnik) in pustite, da se med ohlajanjem strdi. Pekača ni treba nič naoljiti, saj se polenta med hlajenjem strdi in nato lepo pade iz pekača. Ohlajeno polento nato prevrnite na rezalno desko in narežite na palčke.

Na krožnik stresite nariban parmezan in rožmarin in premešajte. V mešanici povaljajte polentne palčke. Palčke nato razporedite na pekač in pecite 20 minut v pečici, ogreti na 220°C, lahko pa jih popečete tudi na ponvi z malo olja.

Polentne palčke so odlične s humusom, kečapom in celo z ranch pomako. Jejte jih same, na sirni (ali mesni) plošči ali pa kot prilogo glavni jedi ali solati.