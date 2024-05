Slovence je danes čakala izjemno pomembna tekma z gostitelji prvenstva; če bi zmagali, bi si kljub začetnemu spodrsljaju s Korejci na široko odprli vrata do želenega cilja, napredovanja med elito. Ob porazu pa bi bilo vse skupaj precej oteženo, še posebej po izidu današnje prve tekme, ko so Romuni presenetili favorizirane Madžare in jih premagali z 2:1, tako da je lestvica po treh krogih zelo zgoščena.

Na koncu pa so Slovenci zmagali, s čimer so zdaj po treh tekmah na vrhu lestvice ter točkovno in z razliko v golih povsem izenačeni z Madžari.

Začetek je bil za izbrance Eda Terglava odličen. Niso si privoščili podobnih napak kot na prvih dveh tekmah. Danes so bili sami tisti, ki so večinoma narekovali ritem. Mladi domači vratar Damian Clara je imel bistveno več dela kot na drugi strani Gašper Krošelj.

A plošček dolgi ni hotel v gol. Slovenci so bili večkrat nevarni, lepe priložnosti so imeli Matic Török, Miha Beričič, Marcel Mahkovec ... Tudi ob prvem "power playu" je bila Italija stisnjena v svojo obrambno tretjino, zadetka pa ni bilo.

Za olajšanje je poskrbel izkušeni Rok Tičar. Po strelu Aljoše Crnovića je vratar plošček le odbil, Tičar ga je odpeljal za vrata in nato poslal pred gol, kjer je zadel enega domačih v drsalko in končal v mreži.

V nadaljevanju so domači precej stopnjevali ritem. Precej več so bili pred Krošljem, ki pa je bil razpoložen in je nekaj nevarnih poskusov, pretila sta Daniel Catenacci in Michelle Marchetti, dobro ustavljal. Slovenci si v tem delu niso pripravili izrazitih priložnosti.

Tudi v zadnji tretjini so morali Slovenci najprej zdržati italijanski nalet; ob prednosti igralca več so zahodni sosedje močno pritisnili, a Krošelj in slovenska obramba niso naredili napake.

Nato so si lahko Slovenci in njihovi navijači, ki so v lepem številu pripotovali v Bolzano, oddahnili. Hitro akcijo Blaža Tomaževiča in njegovo podajo je na drugi strani gola v 45. minuti z natančnim strelom v povišanje vodstva spremenil Anže Kuralt.

Slovenija je zdržala do konca, čeprav je imela Italija na koncu več strelov (30-23), v zadnjih dveh minutah in pol igrala brez vratarja, v zadnji pa je imela celo dva igralca več, ker je bil izključen še Rok Macuh. A so Italijani zaman naskakovali gol Krošlja, ki je na koncu ohranil nedotaknjeno mrežo.

Slovenija ima na SP še dve tekmi, v petek z Japonsko in v soboto z Madžarsko.