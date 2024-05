#video Dončić z Dallasom do visoke zmage v Los Angelesu

Košarkarji Dallas Mavericks so na peti tekmi četrtfinala zahodne konference v severnoameriški ligi NBA s 123:93 visoko premagali Los Angeles Clippers. S tem so v seriji na štiri zmage povedli s 3:2. Slovenski košarkarski as Luka Dončič je v 39 minutah na parketu dosegel 35 točk, deset podaj in sedem skokov.