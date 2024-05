Med področji, h katerim so pripomogla evropska sredstva, je med drugim naštela gradnjo cest, železnic, kolesarskih stez, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, šol, vrtcev, raziskovalnih centrov, domov za starejše in bolnic.

»Naše gospodarstvo je bolj uspešno, saj naša podjetja lažje, z manj administrativnimi ovirami, ponujajo blago in storitve po celi Evropski uniji,« je navedla in dodala, da nam prav uspešno gospodarstvo zagotavlja ohranjanje socialnega modela. Bolje po njenih besedah skrbimo tudi za okolje, zrak in vodo.

Izpostavila je še sodelovanje v programih Erasmus+ in dejstvo, da je slovenščina postala eden od uradnih jezikov EU.

Prav tako v članstvu vidi pozitivne učinke na razvoj kmetijstva, bolj uravnotežen regionalni razvoj in učinkovitejši boj proti klimatskim spremembam.

Ob krizah, kakršne so bile lanske poplave in pandemija covida-19, pa smo deležni evropske solidarnosti, je dodala Pirc Musar, ki je prepričana, da zaradi članstva v EU tudi glas Slovenije v svetu več šteje.

»In ne pozabimo na najpomembnejše: s članstvom v EU smo postali del sveta, kjer so človekove pravice in naša svoboda najbolj zaščitene,«« je poudarila.

»Ne dovolite, da bi o vaši prihodnosti odločal nekdo drug«

Spomnila je na skorajšnje praznovanje dneva Evrope, pri čemer jo veseli, da ima EU v Sloveniji veliko podporo. V tej luči je vnovič pozvala k udeležbi na volitvah v Evropski parlament, ki bodo 9. junija.

»Vaše mnenje je pomembno. Vzemite svojo prihodnost v svoje roke. Ne dovolite, da bi o vaši prihodnosti odločal nekdo drug. Recite ne populizmu. Mislite na Evropo, bodite Evropejci in pojdite na volitve. Evropa je naša skupna prihodnost,« je zaključila.