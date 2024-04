Nepreslišano: Iztok Seljak, ekonomist, direktor Hidria Holdinga

Kaj bi morali razvijati? Evropa ima ogromno znanja in tehnično-tehnološke prednosti pri motorju z notranjim zgorevanjem. In tukaj se je treba usmeriti v prilagoditev in nadgradnjo tega motorja na obnovljive, nefosilne vire. Predvsem svoj potencial kaže zeleni vodik, ki je 100-odstotno proizveden iz obnovljivih virov energije, fotovoltaike, vetrne energije. Evropa recimo še vedno drži primat v razvoju novih inovativnih rešitev z motorji z notranjim zgorevanjem z zelenim vodikom na primer v ladijskem prometu, tukaj pa so še letala, ki so danes pomemben onesnaževalec, pa ves javni in tovorni transport, železnice, avtobusi in tovornjaki. To je izjemno pomemben segment mobilnosti, na svetovni in evropski ravni, avtobusi in tovornjaki pomenijo le okrog deset odstotkov v proizvodnji in prodaji vozil, v povprečju pa prevozijo desetkrat več kilometrov in so torej z drugih vidikov enako pomembni ali celo pomembnejši kot skupina osebnih vozil.