Z Ministrstva za notranje zadeve sporočajo, da je minister Boštjan Poklukar danes na podlagi 6. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji in drugega odstavka 9. člena Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije, odredil izredni nadzor nad delom policije v zvezi s komentarjem, ki je bil 2. aprila 2024 objavljen na enem od spletnih portalov, da se bo na eni od slovenskih šol 10. aprila 2024 zgodilo streljanje.

Komentar oziroma grožnja na spletu, da se bo podoben strelski pohod, kot se je prejšnji teden pripetil na Finskem, v sredo odvil na eni od slovenskih šol, je številne prestrašil. Na policiji so ocenili, da je napad malo verjeten: »Nočemo delati panike, želimo pa, da vsi delujemo preventivno,« so sporočili pred dnevi.

Namen nadzora je preveriti zakonitost in strokovnost opravljanja policijskih nalog in policijskih pooblastil na področju temeljnih dolžnosti policije za varovanje življenja in osebne varnosti ljudi ter preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih ravnanj. Prav tako se bo preverila zakonitost in strokovnost aktivnosti policije na področju obveščanja javnosti, so še zapisali.