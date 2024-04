Odločitev policije, da javnost obvesti o grožnji, za katero niso prepričani, ali je resnična, je Mihelič v odzivu za STA označila za nenavadno. Kritična je bila tudi do tega, da so posamezni policisti o domnevni grožnji obveščali posamezne šole. Pri tem je izrazila pričakovanje, da policija v primeru resne varnostne grožnje obvesti ministrstvo za šolstvo, ki posameznim šolam pošlje smernice in preventivne ukrepe.

»Pred tem, da gre policija v javnost, bi pričakovali, da bodo vzpostavili dialog z ministrstvom, ki bo obvestilo šole, in potem šele poziv javnosti, staršem in otrokom. Tisti, ki neposredno vplivamo na šolo, moramo biti enotno in istočasno obveščeni,« je jasna Mihelič.

Združenje prvotno ni koordiniralo odziva na grožnjo, saj je informacija prišla v javnost, še preden je bilo obveščeno ministrstvo, je pojasnila. Zaradi napačnega sporočanja se je situacija nepotrebno stopnjevala, kar je po njenih besedah zelo prestrašilo učence. »Otroci so danes v šolo prišli zelo razburjeni in s sabo prinašali zelo različne zgodbe,« je pojasnila Mihelič, sicer ravnateljica ljubljanske osnovne šole Danile Kumar.

Kot je dejala, so se učitelji z njimi pogovorili, jih pomirili in jim pojasnili, kako ravnati v primeru grožnje. Pri tem je poudarila, da se v šolah redno izobražujejo in obnavljajo znanje o tem, kako ravnati v vseh presenetljivih situacijah. »Verjamem in zaupam učiteljem, šolnikom in staršem, da bodo zmogli racionalno razmisliti o resnosti take grožnje,« je poudarila.

V združenju so v ponedeljek obvestili člane o primernem odzivu na takšne in podobne grožnje, je še pojasnila. Na starše so medtem naslovili zapis na spletni strani združenja, ki jih poziva, da otrokom prisluhnejo, jih slišijo in opazijo, kadar s spremenjenim vedenjem sporočajo stisko. Starše so prosili še, da se z otroci pogovorijo na način, da ne bodo ob tem dodatno okrepili njihovih stisk.

Po streljanju na eni od finskih osnovnih šol se je namreč na enem od slovenskih javno dostopnih medijev pojavil komentar z grožnjo o podobnem dogodku tudi v Sloveniji. Na policiji so na ponedeljkovi novinarski konferenci pojasnili, da se jim zdi dogodek malo verjeten, a so slovenske šole vseeno pozvali k povečanju samozaščitnega ravnanja in k pozornosti, če bi kdorkoli opazil kaj nenavadnega.