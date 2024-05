Matura 1981, matura 1995, kaj pa matura 2033?

Konec junija 1981 sem zjutraj kot nadobuden razrednik poskušal najti svojo dijakinjo, maturantko, ki ni prišla na maturo. O kakšnih mobitelih se nam takrat seveda še ni niti sanjalo, pa tudi telefona pri njej doma ni bilo. Zato mi je preostalo le poizvedovanje pri njenih sošolcih, ki so mi povedali, da je zaradi strahu pred izpiti po vsej verjetnosti pobegnila v mariborski park. Zaprosil sem njeno sošolko, naj jo poskuša najti in jo pripelje na izpite. Na srečo se je to res zgodilo in dijakinja je uspešno opravila maturo. Da to ni bil mačji kašelj, pove dejstvo, da so vse štiri ustne izpite dijaki opravljali v istem dnevu. Danes? Nepredstavljivo.