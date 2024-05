Ameriško gospodarstvo ostaja v močnejšem položaju v primerjavi z drugimi vodilnimi naprednimi gospodarstvi. V preteklem letnem obdobju v ZDA izkazujejo makroekonomsko izjemnost. Kljub zastojem v letu 2023 zdaj tudi druge napredne ekonomije kažejo znake okrevanja. Velika Britanija se je vrnila k rasti po kratki tehnični recesiji v drugi polovici leta, nemško gospodarstvo pa je marca zabeležilo znatno povečanje industrijske proizvodnje. Vendar pa podatki kažejo, da ameriško gospodarstvo še naprej izkazuje izrazito rast, saj je od sredine leta 2022 realni BDP zrasel za okoli 4,5 odstotka, medtem ko sta realna BDP v Veliki Britaniji in območju evra ostala bolj ali manj nespremenjena.

Najnovejši podatki o inflaciji za ZDA zbujajo skrb. V marcu so se pokazali prvi znaki, da inflacija ne upada tako hitro kot prej, v aprilu se je celo okrepila, kar je povzročilo letošnjo aprilsko korekcijo na finančnih trgih. Sporočilnost Fedovih uradnikov se je spremenila, zdaj namreč napovedujejo daljše obdobje visokih obrestnih mer. Sprva je trg za letos predvideval znižanje obrestnih mer za 1,75 odstotka, zdaj pa so pričakovanja omejena na največ 0,75-odstotno znižanje. To pa je v stroških financiranja kapitala prek dolga občutna razlika. Na primer, povečanje stroška kapitala za določen projekt z 10 na 11 odstotkov zmanjša vrednost projekta za približno 10 odstotkov. Zaradi teh spremenjenih pričakovanj smo v aprilu zabeležili korekcijo na delniškem trgu.

Kljub navedenemu lahko z močnim trgom dela, dobrim poslovanjem podjetij in pričakovanji morebitnega znižanja obrestnih mer v ZDA, sploh ker smo v volilnem letu, kljub možni volatilnosti inflacije, do konca leta pričakujemo rast na delniških trgih.

V pričakovanju objave poslovnega izida Skupine NLB za prvi kvartal letošnjega leta, ki bo razkrit v sredo, 8. maja, se osredotočamo na nedavne uspehe banke. Dan po objavi poslovnih rezultatov, 9. maja, bo NLB gostila dan vlagateljev, ki bo še dodatno osvetlil dobičkonosnost in strategijo banke.

Delnice NLB so letos zabeležile skoraj 30-odstotno rast, v zadnjem letu pa celo skoraj 45-odstotno, če ne upoštevamo izplačil dividend. Ta impresivna rast delnic temelji na uspešnem poslovanju banke, ki je posledica visoke rasti obrestnih mer v razmeroma kratkem časovnem obdobju. Visoke obrestne mere so imele neposreden učinek na povečanje obrestnih prihodkov iz variabilnih kreditov, kar je NLB omogočilo, da poveča svojo dobičkonosnost. Z rastjo euribora, ki je od januarja 2022 zrasel z –0,5 na 3,8 odstotka, je NLB uspelo izboljšati finančno sliko in ustvariti dodatne obrestne prihodke.

Poleg tega so obrestne prihodke povečale tudi razlike v obrestnih merah med depoziti komitentov in tistimi, ki jih banka pridobi na drugih finančnih trgih, kot sta ECB in medbančni trg. Posledica teh ugodnih razmer je bil dobiček NLB v višini 550 milijonov evrov lani, kar pri 20 milijonih delnic banke pomeni 27,5 evra na delnico. Na podlagi teh rezultatov je NLB za letošnje leto napovedala podvojitev dividend na 11 evrov na delnico. Ob trenutnem stabilnem poslovanju in pozitivnih obetih za prihodnost lahko pričakujemo, da bo NLB nadaljevala z dobrimi izplačili dividend. Morebitni prevzemi drugih bank v regiji bi lahko na daljši rok še dodatno okrepili to tendenco. Vlagatelji in analitiki z zanimanjem pričakujejo nadaljnje informacije, ki jih bo NLB delila na prihajajočem dnevu vlagateljev. Dogodek bo verjetno osredotočen na strategije za ohranjanje rasti dobička in načrte za prihodnje operacije, vključno z možnimi akvizicijami, ki bi lahko dodatno okrepile položaj NLB na trgu.

Avtor je lastnik delnic NLB.