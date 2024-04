Po streljanju na osnovni šoli v Vantaau na Finskem prejšnji torek, na kateri je 12-letnik ubil enega vrstnika, še dva pa ranil, se je na enem od slovenskih novičarskih portalov pod člankom pojavil komentar, da se bo v sredo, 10. aprila, nekaj podobnega zgodilo tudi na eni od šol pri nas. Na kateri, avtor komentarja ni zapisal. Objavljen je bil le nekaj minut, saj so ga na mediju kmalu izbrisali in onemogočili nadaljnje zapise. Na policiji mirijo, da razloga za paniko ni, a svetujejo, naj tako šolarji kot starši pa tudi zaposleni in vsi ostali delujejo preventivno. »Malo verjetno je, da bi prišlo do takega dogodka,« je ocenil vodja oddelka za organizirano kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana Stojan Belšak.

Na policiji so kolebali, ali komentar na spletu spregledati ali o njem obvestiti javnost, a so se vendarle odločili za drugo možnost. »Če bi se v sredo res kaj zgodilo, bi bil spregled tega komentarja napačno postopanje,« je komentiral odločitev. Policija je bila v stiku tako s šolami kot s centri za socialno delo.

Pojasnila vodje oddelka za organizirano kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije PU Ljubljana:

Dopis staršem

Prek policijskih postaj so šole pozvali k varnosti in samozaščitnemu ravnanju, da bi po navedbah Belšaka morebiten napad tako uspeli pravočasno preprečiti. Vodstva nekaterih šol so o grožnji oziroma komentarju obvestila starše. »Policija nas prosi, da smo pozorni na dogajanje na šoli, so pa z informacijami zelo skopi,« je v dopisu staršem zapisala ravnateljica ene od ljubljanskih šol. Starše je pozvala, naj pokličejo policijo, če zaznajo karkoli nenavadnega. »Naprošam vas, da ne zaženete panike. Otroci naj v sredo normalno pridejo v šolo. Preventivno pa lahko pogledate v torbo svojega otroka, da na ta način izključimo možnost vnosa nedovoljenih predmetov v šolski prostor.« Dodala je, da bodo v šoli zadevo vzeli zelo resno in bodo pozorni na dogajanje. Pogovarjali se bodo tudi z učenci, starše pa je prosila, naj se doma tudi oni pogovorijo z njimi. Seveda, primerno njihovi starosti.

Stojan Belšak svetuje, naj bodo starši pozorni na morebitne spremembe v vedenju svojih otrok, pa tudi na to, kaj imajo v torbah in kaj pišejo po družbenih omrežjih. »Ne pričakujemo, da jim torbe pregledujejo vsak dan, ampak da nas obvestijo, če opazijo nenavadno obnašanje. Vsakodnevna preventiva je ključna,« je bil jasen.

Ljubljanska občina je okrepila varovanje na osnovnih šolah

Od danes do petka med 7. in 17. uro je občina šolam zagotovila varnostnika. »Vedno je treba biti previden, je pa že policija poudarila, da kakšnih incidentov ne pričakuje,« je pojasnil župan Zoran Janković. O grožnjah so bili na občini obveščeni v ponedeljek, takrat so se odločili za dodatno varovanje, ki ga bo plačal MOL. Varnostnike ima zagotovljenih 40 šol, nekatere so jih imele že prej. »Ravnateljem smo sporočili, naj bodo previdni, ostali pa naj se pomirijo,« je še pojasnil Janković in dodal, da je stanje v okolici šol normalno. Upa, da bo policija vendarle odkrila avtorja grožnje in ga primerno kaznovala. »To je zame sprevrženo dejanje in norčevanje. Zame je tragedija, da moraš šole varovati z varnostnikom,« je še poudaril.

Predavanja in usposabljanja

Po strelskih napadih v šolah v tujini se tako pri nas kot tudi v drugih državah začenjajo pojavljati grožnje, ki se praviloma izkažejo kot prazne. Na policiji zatrjujejo, da vsako resno obravnavajo. Po strelskem napadu maja lani, ko je 13-letni osnovnošolec v Beogradu ubil devet vrstnikov in varnostnika, še nekaj učencev in učiteljico pa ranil, so pri nas organizirali številne dogodke in predavanja, povezana z medvrstnim nasiljem, za nekatere učitelje pa tudi usposabljanja, kako ravnati v primeru strelskega ali kakega drugega napada z orožjem. Nedavno smo pisali, da so na pojave nasilja v šolah zadnja leta vsi bolj pozorni, zato se tudi zdi, da je primerov več oziroma se jih več prijavi. V zadnjem letu smo sicer poročali o osnovnošolcih in dijakih, ki so v šolo prinesli orožje – nož, kladivo, plastično imitacijo pištole – in z njim grozili vrstnikom, v redkih primerih pa koga celo napadli. Vodstva šole so o dogodkih obvestila center za socialno delo in policijo, to jim ob hujših dogodkih narekuje protokol, ponekod pa so na vhod postavili še varnostnika.

Da je nasilja na slovenskih šolah res vse več, v pogovoru za Dnevnik konec februarja letos upokojeni profesor fakultete za varnostne vede, psiholog dr. Peter Umek, ni mogel z gotovostjo trditi. »Smo pa na možnost nasilja res veliko bolj pozorni.« Pojasnil je, da se taki primeri sicer nikoli ne zgodijo z danes na jutri, saj raziskave kažejo, da ne gre za impulzivno, temveč načrtovano dejanje. »Vedno pravim: ne bodimo začudeni, če se kaj takega zgodi pri nas, saj se lahko. Je pa panika povsem nepotrebna. Pozorni moramo biti na prikrito in odkrito nasilne posameznike in jim pomagati, če potrebujejo pomoč,« je še poudaril upokojeni psiholog.

Minister Darjo Felda miri

Tveganja pojavov ekstremnega nasilja v slovenskih šolah so majhna, vendarle pa je treba vsako grožnjo obravnavati z največjo mero resnosti, je izpostavil minister za izobraževanje Darjo Felda ob previdnostnih ukrepih šol po objavi spletnega komentarja z grožnjo napada. Svetuje umirjen pristop ter pogovor med policijo, šolo, starši in otroki.

Ravnatelji šol so ministrstvo v ponedeljek obvestili o pozivu policije k previdnostnim ukrepom zaradi objave spletnega komentarja, v katerem naj bi bila izražena grožnja z napadom na slovenski šoli. Po pridobitvi celovite informacije policije, so šolam poslali okrožnico z nekaterimi nasveti in nekaj iztočnicami, ki so lahko v pomoč tako pedagogom kot tudi staršem za premostitev nastale situacije, je na današnji novinarski konferenci dejal Felda.

»V teh dneh pomembno predvsem to, da med sabo komuniciramo, oziroma da smo pozorni na morebitne stiske in strahove,« je dejal. Po njegovih besedah je ob tem pomembno, da odrasli k zadevi pristopimo konstruktivno, razumno in umirjeno, oziroma se izogibamo vsakršnim paničnim reakcijam, ki bi pri otrocih in mladostnikih morda na ta način poglobile stiske.

Na pomisleke staršev, ki zaradi strahu razmišljajo celo o tem, da v sredo otrok ne bi poslali v šolo, pa Felda svetuje, naj se pogovorijo z učitelji ali pa z vodstvom šol, da se prepričajo o varnosti otroka v šoli. Absolutne varnosti sicer nikoli ni, je priznal, a ob tem znova izpostavil oceno policije, da je tveganje izrazito majhno.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje sicer ves čas sodelujejo s pristojnimi institucijami, ki delujejo na področju zgodnjega odkrivanja in prepoznavanja različnih vrst nasilja, prav tako pa v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo ves čas posodabljajo protokole za ravnanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih ob zaznavi ali pa grožnji medvrstniškega nasilja. Pri tem pa je po ministrovih besedah eden pomembnejših vidikov ustvarjanja varnega učnega okolja tudi spodbujanje k strpni komunikaciji.

»Naš skupni cilj ostaja, da vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih vedno zagotavljamo občutek varnosti. Ta je osnovni pogoj za normalno delujoče vzgojno-izobraževalno okolje,« je dejal Felda.

Pisca ne morejo najti Ker je bil spletni komentar z grožnjo objavljen le nekaj minut, grožnja, ki je vsebovala datum, pa ni bila ne krajevno določena niti usmerjena v konkretno šolo, kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti ni bilo, je pojasnil Stojan Belšak. Policija tako tudi nima pravne podlage za izsleditev avtorja spornega zapisa.